- Detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala despre cele doua victime care și-au pierdut viața ieri, intr-un tragic accident, la Suceava. Se pare ca Andreea, tanara de 21 de ani și bunicul ei s-au zbatut in jur de 130 de minute pentru a putea supraviețui, in apa inghețata. Iata ce s-a intamplat…

- Cele doua victime, bunic și nepoata, s-au chinuit din rasputeri sa supraviețuiasca, sa iasa din gheața pe care au alunecat, pe drumul morții, din Suceava. Totul a fost in zadar, așadar de abia dupa o ora, potrivit localnicilor, scafandrii au ajuns la fața locului pentru a-i recupera din groapa de apa…

- O țara intreaga este pur și simplu ingrozita dupa incidentul de ieri. In urma unui accident rutier provocat de un polițist care, potrivit anchetatorilor, nu se afla in misiune, o fetița in varsta de doar 13 ani și-a pierdut viața. Dupa moartea sa fulgeratoare, ies la iveala detalii emoționante. Iata…

- La o luna de la oribila crima din Iasi, familia studentului marocan face și primele declarații despre tragedie. Rudele lui Youssef Jniyah sunt devastate de durere și nu le vine sa creada cele intamplate.

- Durere de nedescris pentru familia și apropiații lui Danuț, tanarul din Satu Mare, care a murit in timp ce se afla la munca, dupa ce tavanul unei cladiri in renovare s-a prabușit peste el. Romanul trebuia sa se casatoreasca in doar cateva luni cu aleasa inimii lui, insa destinul a fost mult prea dur…

- Familia regretatei Gabi Lunca trece din nou printr-o perioada grea, asta deoarece in aceste momente pilotul Daniel Onoriu, nepotul artistei, se afla in stare grava la spita. Rebeca Onoriu, fiica cantareței, noi detalii despre starea lui de sanatate.

- In preajma sarbatorilor de iarna, Maria Constantin și Adrian Minune au lasat concertele pentru un weekend, și-au luat familiile și au plecat intr-o mini-vacanța in locuri de poveste, la Curtea de Argeș. Iata cum au petrecut pe cinste nașii și finii, reuniți intr-un weekend de poveste, in locuri de basm…

- Barbatul le-a spus apropiaților ca se simte rau, astfel ca mașinile din coloana au tras pe dreapta, așteptand echipajele de salvare. Inima i-a cedat, cel mai probabil in urma unui infarct. Trupul neinsuflețit a fost preluat de medicii legiști.