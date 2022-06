Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 23 de ani, Calina Dumitrescu urmeaza noi cursuri. Intr-un interviu pentru Fanatik, nepoata lui Petre Roman a anunțat ce cariera iși dorește sa urmeze, caci a renunțat la televiziune. Pentru o perioada de timp, Calina a lucrat in televiziune. Prima data a fost reporter la Antena 1, iar mai…

- Mamica Alina, graviduța care a apelat saptamana trecuta la emisiunea Acces Direct, a pierdut sarcina. A știut inca de la bun inceput ca este predispusa avortului spontan, din cauza unei complicații. Din pacate, de ce i-a fost frica nu a scapat. Dar stați sa vedeți ce i s-a intamplat cand a ajuns la…

- Claudia ar fi fost victima fostului ei soț. Impreuna cu fosta soacra, acesta i-ar fi facut viața un adevarat calvar. Daca la inceput i-a dat impresia ca o iubește nebunește, niciodata nu s-ar fi gandit ca ar putea ajunge la un pas de moarte din cauza acestei relații. Din fericire, tanara mama a reușit…

- Un spital extrem de cunoscut din Capitala ar fi fost jefuit. Un asistent și o infirmiera sunt acuzați ca au furat sute de medicamente și produse medicale. Iata cine face aceste acuzații dure și cum s-ar fi intamplat, de fapt, totul!

- Caz șocant in Capitala! Doi adolescenți care erau intr-o relație de mai multa vreme sunt acum de negasit. Chiar astazi s-a implinit o saptamana de cand parinții lor nu mai știu absolut nimic de ei. Cele doua familii sunt ingenuncheate de durere și nu știu cum sa faca sa reușeasca sa ia legatura cu cei…

- Mirela Vaida a dezvaluit ca iși dorește sa ramana insarcinata din nou, chiar daca are trei copii și a schimbat prefixul anul acesta. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a dezvaluit intr-un interviu pentru TV Mania ca se simte o femeie implinita si nu exclude sa mai faca un copil. „Am reușit... The…

- Noi informații legate de tanara americanca care ar fi fost sechestrata de catre frații Tate. Potrivit surselor Acces Direct, ea a venit din America in Romania in urma cu o saptamana, asta dupa ce a avut discuții pe social media cu Tristan Tate.

- Informația momentului in showbiz. Chiar in aceste momente la imobilul fraților Tate, fostul iubit, dar și fostul cumnat al Biancai Dragușanu, au ajuns mai multe echipaje de poliție. In interior se fac descinderi, asta dupa ce se pare, potrivit Acces Direct, cei doi frați se ocupau de racolarea de fete…