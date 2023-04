Stiri pe aceeasi tema

- Cristina nu poate beneficia de condițiile necesare pentru fetițele ei, iar mamica a marturisit ca primarul nu a luat nicio masura pana acum. Primarul a facut primele declarații la Acces Direct și a spus motivul pentru care familia nu poate beneficia de curent electric.

- Cristina iși crește cu greu cei cinci copii, iar daca pana acum s-a descurcat cu greu pentru a avea curent electric, de acum risca sa ramana fara. Cristina a marturisit la Acces Direct ca primarul nu ai luat nicio masura pana acum și ca o evita. Cristina susține ca micuțele ei merg 6 kilometri pe jos…

- Drama celor care au fugit din calea razboiului nu poate fi uitata. Maria si cei 2 fii ai sai simt ca s-au nascut a 2-a oara atunci cand, in urma cu un an, au calcat pe pamant romanesc. Au fugit din calea razboiului doar cu hainele de pe ei si nu credeau ca vor scapa cu viata.

- Maria are 47 de ani și toata viața a trait o adevarata drama. Femeia ar fi fost parasita de parinți intr-o padure pustie pe cand era doar un copil, iar cei care au adoptat-o nu vor sa ii spuna adevarul. Așadar, pana la aceasta varsta, Maria nu a reușit sa ii cunoasca pe cei care i-au dat viața.

- O familie trece prin clipe grele! Gheorghe a ramas pe drumuri dupa ce a fost pacalit de cuscrul lui. Cum a ajuns barbatul sa nu mai aiba nici mașini, dar nici casa din cauza tatalui nurorii lui. Are 8 copii și nu știe ce sa mai faca pentru a recupera totul. A vrut sa ajute, dar s-a ,,trezit” jefuit!…

- Studenta Luana trece prin momente grele dupa ce a nascut. Amanta lui Vasile Fermecatorul risca sa ramana fara copil din cauza autoritaților din Italia. Cum a ajuns femeia sa fie reținuta intr-un spital dupa ce a adus pe lume un baiețel. Ce a declarat, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Autoritatile din Arad au descoperit o crescatorie de vaci improvizata, in care 60 de animale sunt tinute doar sub cerul liber si in noroi pana la genunchi. Fermierul fusese avertizat sa remedieze situația, dar nu s-a conformat, astfel ca se are in vedere confiscarea animalelor.

