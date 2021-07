Apar in continuare noi informații, dupa ce Ramona de la Clejani a susținut ca ar mai fi avut un frate care ar fi murit la doar 8 ani și ca el ar fi fost tot baiatul lui Ionița de la Clejani. Acces Direct a prezentat astazi certificatul de naștere și de deces al micuțului, iar in acesta s-ar fi vazut clar ca numele artistului apare in dreptul tatalui, conform sursei menționate.