- Un director al unui celebru show din Marea Britanie a murit intr-un accident stupid, spanzurat cu furtunul de la duș. Detalii din ancheta poliției s-au aflat abia acum, la cateva luni de la decesul acestuia. Charlie Mott, in varsta de 25 de ani, unul din directorii „The One Show”, a petrecut toata noaptea…

- Ionuț Radu e la Inter, insa n-a uitat de unde a plecat. Afland ca un fost coechipier de la juniorii formației din Ștefan cel Mare, Ioan Alexandru Ciorniciuc, e foarte grav bolnav și are mare nevoie de bani, portarul de 23 de ani scoate la licitație tricoul sau de la gruparea milaneza. Tricou care poarta…

- Dupa ce in aceasta dimineața, acasa la Dani Mocanu și-au facut apariția mascații, acum, la ”Acces Direct”, manelistul i-a cerut lui Marcel Vela o intalnire fața-n fața in cazul leului ranit, care a aparut in ultimul sau videoclip. Cantarețul nu vrea sa se justifice in fața ”amatorilor”.

- Medicul Catalin Denciu, care a sarit in flacari pentru a-și slava pacienții de pe secția de ATI cuprinsa de flacari a spitalului Piatra-Neamț, va fi operat peste cateva zile, dupa mai mult de o saptamana petrecuta intr-o unitate medicala din Belgia.

- Ziarul Unirea FOTO| APEL UMANITAR pentru o mama singura cu 3 copii minori: Femeia are probleme grave de sanatate, iar unul dintre fii este operat pe creier Un nou apel APEL UMANITAR pentru o mama singura cu 3 copii minori a fost lansat pe rețeaua de socializare facebook. Este vorba despre o femeia cu…

- Detalii bomba ies la iveala, dupa ce Inna, o fata din București, ar fi leșinat in fața padurii, dupa ce a plecat de la o petrecere. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi baieți care au luat-o cu mașina și au dus-o la spital!

- Autoritatile din Texas si-au intetit eforturile in vederea contracararii amenintarii generate de o specie de amiba „devoratoare de creier” care a fost detectata in reteaua de aprovizionare cu apa a unui comitat si a provocat moartea unui baiat de sase ani, relateaza Reuters.