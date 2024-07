Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Rodica a povestit la Acces Direct ca a fost nevoita sa puna punct casniciei dupa 34 de ani in urma episoadelor in care ar fi fost batuta de fostul soț. Cei doi au divorțat, iar in urma cu patru ani, femeia și-a refacut viața, ca mai apoi cinci dintre cei șase copii sa se intoarca impotriva ei.

- Delia și Liviu au caștigat sezonul 9 de la Mireasa. Au primit cecul cu marele premiu in valoare de 40.000 de euro, iar cei doi spun ca nu se așteptau sa fie desemnați caștigatori, caci știau ca și celelalte trei cupluri sunt la fel de puternice și apreciate de public. Acum ca s-au casatorit civil, cei…

- Un medic toxicolog spune ca a observat ca apar tot mai multe cazuri ale unor copii intoxicati voluntar cu substante psihoactive dupa ce consuma medicamente prescrise celor cu afectiuni psihiatrice sau cumparate de la diverse persoane.

- Starea sistemului de sanatate din Romania este departe de a fi perfecta, dar se imbunatațește cu implicarea autoritaților locale. Sunt destul exemple de bune practici in ultmii ani. In București, de exemplu, in perioada 2016 – 2020, au fost deschise doua spitale noi: Spitalul de Copii „Dr. Victor Gomoiu”,…

- Big Little Festival, singurul festival din Europa de Est dedicat exclusiv conexiunii dintre parinți și copii, ce va avea prima ediție intre 21-23 iunie, la Rașnov, anunța noi activitați de familie in cadrul evenimentului care celebreaza familiile și da startul vacanței de vara a școlarilor.

- Deși poate parea greu de crezut, doi parinți care au ajuns la varsta de aproape 80 de ani ar putea ramane pe drumuri pentru ca una dintre cele doua fete ale lor a reușit sa vanda, prin diferite tertipuri, tot ce le aparținea.

- Cei 8 copii ai Mariei și ai lui Vasile au fost luați cu forța? Cei doi au povestit cum s-a intamplat totul și cum s-au trezit cu jandarmii la poarta, fara a primi vreo explicație. Iata cine le-a pus gand rau celor doi parinți!

- Gabriel Coveșeanu sau Cove, cum il știe toata lumea inca de cand era coprezentator la emisiunea Surprize – Surprize, prezentata de Andreea Marin, se imparte in ultima vreme intre Romania și Spania, țara in care fiul lui cel mare, Bogdan, s-a mutat impreuna cu mama lui. Vedeta Prima TV are 2 baieți …