- Parinții Nicoletei iau in calcul și varianta in care fata lor ar fi plecat impreuna cu un baiat. Cei doi spun ca au aflat cateva detalii care arata ca adolescenta ar fi vorbit cu cineva de mai mult timp, iar cei doi s-ar fi vazut chiar in ziua in care ea a disparut.

- Petronela incearca sa iși gaseasca sora pe care nu a vazut-o niciodata. Alina a ajuns la casa de copii pe cand era un bebeluș și vrea sa afle adevarul, dupa 35 ani. Parinții sai au divorțat, iar singurul care ar ști de soarta Alinei este tatal, care nu i-a povestit prea multe Petronelei despre sora…

- Au trecut aproape doi ani de cand Gabriela și-a vazut ultima data baiatul. Ionuț a anunțat-o ca pleaca de acasa pentru ca și-ar fi gasit de lucru in București. Nu era prima data cand acesta mergea la munca departe de casa, așa ca mamei nu i s-a parut nimic suspect. De data aceasta insa, lucrurile au…

- Vasile și Maria iși cauta fiica de mai bine de 11 ani. De atunci, nu au reușit sa ia legatura cu Maria Georgiana și nici sa afle ce s-a intamplat. Tanara a plecat inainte sa implineasca 18 ani și ar fi fost in pericol imediat dupa ce a ajuns in Italia.

- Bianca susține ca nu mai știe nimic de fiica sa de cand tatal copilei a intervenit intre cele doua. Dupa ce au divorțat, femeia a plecat in Spania, pentru a-și putea intreține fiica in varsta de 8 ani. Doar ca, potrivit spuselor ei, fostul soț a pacalit-o astfel incat micuța sa ramana in grija lui și…

- O familie iși cauta sora de mai bine de 17 ani, asta dupa ce au aflat ca aceasta traiește. Sora lor a fost abandonata de parinți intr-un centru de copii, iar mai apoi li s-a spus ca a murit in spital in urma unui incendiu. Familia a aflat ca Rodica ar trai deoarece a mers sa-și scoata certificatul de…

- Poliția din Mureș este in alerta, din cauza dispariției unei tinere mame și a fiicei sale. O tanara in varsta de 23 de ani din comuna Alunis și copila sa in varsta de trei ani sunt de negasit de mai bine de 24 de ore. Ella Cristina a plecat de acasa sambata, 29 aprilie, impreuna […] The post ALERTA!…

- O mama nu are liniște și vrea sa o gaseasca pe fiica ei, dupa ce a lasat-o la un orfelinat. Felicia susține ca nu a mai vazut-o pe fata ei de mai bine de 33 de ani, asta pentru ca dupa moartea soțului ei nu a putut sa o creasca alaturi de ceilalți doi copii, totul din cauza problemelor financiare. Femeia…