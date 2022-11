Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de clasa a-6-a trece prin momente grele atunci cand merge la școala din cauza unei colege. Copila de 13 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost batuta. Totul s-a intamplat in Buzau, iar conducerea școlii nu a luat masuri in acest sens. Ce au marturisit mama și bunica fetei, in exclusivitate pentru…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, continua sa demonstreze ca una vorbește la televizor și altceva face in realitate, adica aplica dublul standard in luarea deciziilor așa cum este cazul situației de la AFIR. Opreanu: „Eu si domnul Chesnoiu am fost colegi la Academia de Politie”…

- Potrivit unor surse, duminica 09.10.2022, filiala AUR Buzau (dar si alti cetateni cu spirit civic) anunta un protest si un mars in fata sediilor: INSTITUTIEI PREFECTULUI ~ JUDETUL BUZAU, PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUZAU, CATEDRALA EPISCOPALA si SEDIUL A.U.R. BUZAU.

- O mama o acuza pe invațatoarea fetiței sale ca ar fi obligat-o pe cea mica sa iși petreaca pauzele in toaleta școlii. Tanara mama susține ca s-ar fi plans și la directoare, și la inspectorat, insa nu ar fi fost bagata in seama, cu toate ca modul in care eleva a fost pedepsita este strigator la cer.…

- Un mire roman susține ca și-a anulat nunta de doua ori din cauza pandemiei și de alte doua ori din cauza lui Gabița de la Buzau. Evenimentul urma sa aiba loc in Spania, unde locuiesc mirii, dar artistul nu și-ar fi respectat angajamentul

- Așa cum anunța in urma cu doua saptamani președintele filialei județene a Partidului Social Democrat, Lucian Romașcanu, au fost demarate alegerile in sanul filialelor din județ, conform celor stabilite printr-o decizie a Consiliului Politic Național – structura de conducere și de decizie a partidului…

- Primaria Piatra-Neamț deruleaza mai multe proiecte cu finanțare europeana pentru modernizarea unitaților de invațamant din Piatra-Neamț. Unul dintre aceste proiecte este cel de modernizare al Gradiniței Nr. 2, unitate care nu a mai beneficiat de lucrari de refacere de peste 45 de ani, repectiv din 1975,…

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda a fost in centrul unei controverse in ultimele zile, din cauza unui comunicat de presa emis de președintele PSD Turda și subprefectul Clujului, Razvan Ciortea. Acesta susținea ca managementul colegiului este defectuos și pune in pericol calitatea invațamantului.…