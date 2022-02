Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii de-a dreptul șocante ies la iveala in cazul morții Marinei. Mama tinerei este cat se poate de revoltata și il acuza pe presupusul criminal ca ar pune la cale un plan pentru mușamalizarea dosarului. Iata ce declarații cutremuratoare a oferit femeia, in exclusivitate, la Acces Direct!

- Cum se apara presupusul criminal al Marinei, tanara care ar fi fost ucisa cu sange rece, dupa ce a mama acesteia a susținut ca vrea sa i se faca dreptate fiicei sale. Ce a marturisit avocata barbatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Nora femeii ucise ieri intr-o localitate din Botoșani a facut marturii șocante la Acces Direct despre crima. Tanara a asistat la intreg momentul in care soacra i-a fost ucisa de fostul soț. Cum s-a petrecut totul și de la ce a pornit

- Cele doua victime, bunic și nepoata, s-au chinuit din rasputeri sa supraviețuiasca, sa iasa din gheața pe care au alunecat, pe drumul morții, din Suceava. Totul a fost in zadar, așadar de abia dupa o ora, potrivit localnicilor, scafandrii au ajuns la fața locului pentru a-i recupera din groapa de apa…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala acum in cazul parinților romani care au fost arestați in Danemarca. Cei doi sunt acuzați ca și-ar fi maltratat copilul, motiv pentru care bebelușul de doar cinci saptamani a ajuns in stare grava la spital. Acum, cel mic este intr-un centru de plasament.

- Cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara a șocat o țara intreaga. Cantareața ar fi cazut pe scarile din casa ei, iar soțul sau a chemat salvarea destul de tarziu, așa ca ea a stat in coma mult timp inainte sa moara. Acum, ies la iveala detalii șocante din autopsia pe care specialiștii i-au facut-o artistei.…