- Laura Roșca a fost gasita moarta pe plaja, joia trecuta, in stațiunea Mamaia. Tatal fetei, Dj Lalla, asa cum era cunoscuta in showbiz, a vorbit in exclusivitate la Antena3 CNN despre moartea fiicei sale. El sustine ca fata stia sa inoate si ca tot ce s-a intamplat a fost doar un accident nefericit,…

- In urma cu o zi, Ramon a povestit ca s-a intalnit cu Danuț, ca mai apoi sa se desparta, pentru a face rost de bani pentru substanțe interzise. Cei doi se aflau impreuna cu un alt tanar, Vlad, cel care a spus ce s-a intamplat in seara respectiva.

- Vineri, mama și sora lui Danuț au povestit cum tanarul a murit la 20 de ani, dupa ce a fost gasit fara viața langa bicicleta lui. Dupa ce, inițial, familia avea un cerc de trei suspecți, rudele spun ca il considera vinovat pe Ramon, unul dintre prietenii cu care avea conflicte de ceva timp.