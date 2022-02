Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie fara margini a avut loc, ieri, in Suceava, acolo unde doua persoane și-au pierdut viața intr-un accident rutier. La fața loclui au intervenit mai multe echipaje medicale și de pompieri, insa nu s-a mai putut face nimic pentru ca viața celor doua victime sa fie salvata. Cum s-a produs accidentul…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala acum in cazul parinților romani care au fost arestați in Danemarca. Cei doi sunt acuzați ca și-ar fi maltratat copilul, motiv pentru care bebelușul de doar cinci saptamani a ajuns in stare grava la spital. Acum, cel mic este intr-un centru de plasament.

- Raisa si o alta fetita au fost lovite de o masina a Politiei, in timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni. In autospeciala se afla un singur politist si avea pornite doar semnalele luminoase, nu si pe cele acustice. Procurorii au stabilit ca masina circula cu viteza peste limita legala, fiind…

- Zeci de candele roșii au fost aprinse la locul tragediei care a indoliat familia unei fetițe de 11 ani din Capitala. Oamenii au adus flori și chiar și jucarii de pluș. Și au ales sa lase și cateva mesaje, marcați de sfarșitul cumplit al copilei, care a plecat mult prea repede din lumea celor vii. […]…

- Mihaela Galani era una dintre cele mai cunoscute și de succes femei de afaceri din Romania. Tanara din Constanța avea numai 33 de ani și se pare ca avea afecțiuni medicale intrucat facea dializa, dupa cum au precizat persoane din anturajul ei, potrivit presei locale. Mihaela Galani a fost gasita in…

- Doi tineri au fost grav raniti, duminica, de un autoturism care a parasit partea carosabila si i-a lovit in timp ce se deplasau pe strada, in localitatea Patrauti din Suceava. Soferul este in varsta de 17 ani, nu are permis de conducere si a fugit de la locul faptei, a precizat purtatorul de cuvant…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala, in cazul mamei din Mehedinți care și-a ingropat cei doi copii in curtea casei. Femeia a facut declaratii in exclusivitate prin legatura telefonica in emisiunea Acces Direct