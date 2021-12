Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscut faptul ca cei care lucreaza in armata sunt antrenați sa se camufleze excepțional in mijlocul naturii, dar sunt obișnuiți și sa identifice inamicul in ciuda unui camuflaj bun, scrie ro-viral.video. Un test excelent este tocmai video-ul urmator care a devenit viral pe TikTok. Sfatul specialiștilor…

- Oricine a intrat macar cateva minute pe aplicația TikTok, cea mai folosita la momentul actual, cu siguranța a vazut cel puțin un videoclip postat de cel mai viral cuplu mama-fiu: Lia și Valentin. Cei doi sunt stabiliți de mai mulți ani in Italia, insa au reușit sa stranga sute de mii de urmaritori pe…

- Yanna este o tanara care a facut senzație pe TikTok cu pisica ei pe nume Guci. Felina nu este orice fel de pisica, ci face parte din rasa Savannah, o incrucișare intre pisica domestica și serval. Astfel, filmulețele cu felina ”leopard”, așa cum este supranumita, au devenit virale, spre uimirea stapanei.

- Un tanar a devenit viral pe TikTok cu experiențele sale filmate dintr-un cimitir pe care l-a vizitat noaptea. Tanarul a filmat de mai multe ori in cimitir, noaptea și pare sa fie in cautare de…fantome, scrie ro-viral.video.Intr-una dintre experiențele sale a avut parte de o experiența ceva mai deosebita…

- Doua tinere au fost protagonistele unui moment extrem de amuzant la o spalatorie auto, in miezul nopții. Cele doua au spalat singure mașina insa nu se poate spune ca au facut o treaba prea buna, scrie ro-viral.video. Mai mult, au ajuns sa se certe și intre ele și sa utilizeze furtunul de la un alt…

- Misha, un motan in varsta de 11 ani, a devenit celebru pe rețelele sociale. Stapana lui posteaza frecvent filmulețe cu el pe TikTok, iar cel mai recent clip a adunat peste 20 de milioane de vizualizari, devenind viral.

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Scoția a ajuns de urgența la spital, asta dupa ce și-a dorit sa incerce un truc viral pe TikTok. McDougall nu a stat pe ganduri, astfel ca a pus in practica experimentul din bucatarie. Nu a durat mult și s-a ales cu numeroase rani și arsuri grave la nivelul feței,…

- TikTok a eliminat mai mult de 81 de milioane de videoclipuri la nivel global, in decurs de trei luni, pentru nerespectarea regulilor comunitatii, potrivit unui raport lansat miercuri, se arata intr-un comunicat remis News.ro. TikTok a lansat miercuri Raportul de Aplicare a Regulilor Comunitatii…