- Misterul morții lui Adrian Kreiner pare ca se complica pe zi ce trece. Chiar daca au fost identificați cei trei suspecți in cazul afaceristului din Sibiu, exista inca o mulțime de intrebari la care anchetatorii cauta raspunsuri.

- Costinel Cosmin Zuleam, Cristian Minae si Laurentiu Ghita sunt cei trei atacatori care l-au torturat pe omul de afaceri Adrian Kreiner. Iubita celui care l-ar fi omorat pe milionar a declarat care a fost rolul ei in acele zile și ce au facut in tot acest timp.

- Soacra lui Laurențiu Ghița, declarații exclusive pentru Acces Direct. Ce a spus barbatul familiei inainte de uciderea lui Adrian Kreiner. Unde a marturisit el ca va merge atunci. Nimeni nu se aștepta la așa ceva.

- Ce a facut Laurențiu Ghița inainte sa fuga din Romania! Au aparut, in exclusivitate pentru Acces Direct, noi imagini cu unul dintre presupușii criminali in cazul lui Adrian Kreiner. Cum a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Surse Digi24 spun ca unul dintre cei trei suspecți din cazul de omor de la Sibiu a fost prins de polițiști in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj. Șeful IPJ Sibiu a declarat joi seara ca „au fost verificate imagini din 67 de locatii ce insumeaza peste 1.500 de ore de filmare continua”. Suspecții…

- In cazul uciderii lui Adrian Kreiner a aparut o noua persoana controversata! Un infractor internațional ar putea sa fie complice in acest caz. Iata cine este Ilie și cum i-ar fi ajutat pe cei trei criminali, in acest caz. Ilie a fost acuzat in Statele Unite ale Americii!

- Ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner continua cu informații șocante! Primul jurnalist care a ajuns la locul crimei face dezvaluiri despre ce a vazut in primele ore in care s-a aflat ca omul de afaceri a fost ucis. Jurnalistul a facut lumina in cazul unor presupuneri aparute ulterior.

- In urma cu puțin timp, in urma activitaților intreprinse, barbatul de 47 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de talharie calificata și omor calificat, a fost prins și condus la sediul Poliției Orașului Simeria, pentru audieri și luarea masurilor legale. Acesta a fost prins in jurul…