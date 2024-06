Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii din București fac ancheta dupa o crima pasionala urmata de sinucidere. Totul s-a petrecut intr-o camera de hotel din Capitala. Un tanar in varsta de 24 de ani si-ar fi ucis iubita, o adolescenta de 17 ani, iar apoi ar fi decis sa iși puna capat zilelor.

- Caz șocant petrecut un hotel din Sectorul 6 București! O adolescenta in varsta de 17 ani și un tanar in varsta de 24 de ani, ambii din Dambovița, au fost gasiți morți in camera unitații hoteliere. Se pare ca tanarul ar fi de fel din orașul Racari. Ipoteza anchetatorilor este una infioratoare. Din primele…

- Mama adolescentei de 17 ani a povestit ca fata a incercat sa se desparta de tanar, pentru ca deja iși facuse un nou iubit, insa acesta nu a acceptat ideea, motiv pentru care ar fi recurs la gestul extrem.In ziua crimei , adolescenta a plecat spre școala, de unde nu s-a mai intors. ”Trebuia sa semneze…

- Dezvaluiri tulburatoare despre crima din București! Mama Alexandrei, tanara de 17 ani, ucisa de iubitul ei in camera de hotel, a facut declarații dureroase despre cum a aflat de ce s-a intamplat. Femeia a incercat sa ia legatura cu ea, insa nu i-a mai raspuns nimeni la telefon. Primele indicii ca baiatul…

- Informații halucinante despre tanara de 17 ani, gasita moarta in camera de hotel din București. Adolescenta de 17 ani terminase liceul curand și avea tot viitorul inainte. Aceasta iși facuse planuri, iar iubitul ei, care ulterior a ucis-o, parea ca ar fi aproape de ea și ca ar susține-o.

- Noi detalii halucinante in cazul femeii care a fost gasita fara suflare intr-un rau secat! Veta și-a gasit sfarșitul la varsta de 67 de ani. Familia susține ca a fost ucisa. Ce au marturisit apropiații, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Este scandal intre doua familii din Romania. Doi adolescenți s-au indragostit unul de celalalt, fara sa știe ce urmeaza sa se intample. Relația lor de iubire a starnit un conflict uriaș intre doua familii, dupa ce mama baiatului s-a opus ferm. Mama fetei a decis sa faca totul public, sperand ca il va…

- Familia a dat-o disparuta pe aceasta de pe 6 martie. Atunci, femeia ar fi plecat de acasa și nu s-a mai intors. Ea era cunoscuta și pentru dependența de jocurile de noroc, iar anchetatorii nu exclud ca aceasta sa fi fost ucisa din cauza datoriilor pe care le avea.Rudele femeii ar fi fost deja audiate…