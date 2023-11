Stiri pe aceeasi tema

- In continuare apar informații șocante din seara crimei. Fiica omului de afaceri s-a inarmat cu un briceag și a sunat la 112. Cand criminalii au aflat ca vine poliția au lasat omul de afaceri sa se sufoce și au furat ceasurile de lux ale lui Kreiner. Cazul Kreiner ia amploare la nivel internațional și…

- Ies la iveala noi detalii in cazul crimei din Sibiu care a ingrozit Romania! Anchetatorii vor sa afle cine le-a dat atacatorilor pontul despre averea omului de afaceri. Vor fi verificate toate persoanele care au lucrat in ultimii ani in casa omului de afaceri Adrian Kreiner.

- Laurentiu Lacatusu a fost primul suspect retinut si eliberat dupa 12 ore in cazul uciderii omului de afaceri sibian, Adrian Kreiner. Gafa majora a anchetatorilor in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, din Sibiu, aceștia fiind nevoiți sa-l elibereze pe suspectul Laurențiu Lacatușu, la…

- Cei care l-au ucis in urma cu aproximativ zece zile pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner chiar in casa acestuia, cu fiica sa și... The post Cei care l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner au plecat spre Sibiu de la Dumbravița. Unul dintre suspecți a fost prins aseara appeared first on Special…

- Ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner continua cu informații șocante! Primul jurnalist care a ajuns la locul crimei face dezvaluiri despre ce a vazut in primele ore in care s-a aflat ca omul de afaceri a fost ucis. Jurnalistul a facut lumina in cazul unor presupuneri aparute ulterior.

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 26 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, ultimul concert simfonic al lunii. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice a instituției revine dirijorul Theo Wolters, solistul serii fiind pianistul Andreas Iliuța. In program: L. van Beethoven –…