- In urma cu cateva zile, Matei a fost ucis in fața casei de o șoferița drogata. Copilul era supravegheat de o vecina și de bunicul lui. Femeia ar fi fugit de la fața locului, iar familia lui spera sa se faca dreptate.

- Potrivit autoritaților, analizele efectuate asupra mostrelor biologice prelevate de la șoferul Vlad Pascu au identificat urme ale a cel puțin trei substanțe interzise. Raportul a confirmat prezența unei varietați de droguri in organismul șoferului. Source link

- Un baietel in varsta de 8 ani din Romania s-a inecat, in apropiere de statiunea bulgareasca Elenite, intr-o zona in care nu sunt salvamari, potrivit politiei din Burgas, transmite Rador. Baiatul a intrat in mare cu mama si fratele sau mai mic. Valurile l-au tarat in larg pe copilul care se afla pe o…

- Avocatul care se ocupa de cazul șoferului in varsta de 19 ani care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri, in 2 Mai, a declarat ca baiatul a recunoscut ca a consumat substanțe interzise insa susține ca el nu ar fi consumator și ca, de fapt, ar fi primit drogurile in Vama Veche, la o petrecere.

- Cu prilejul evenimentelor cultural-artistice dedicate tinerilor – SIC Feszt organizat la Arcuș și festivalul WAHA din comuna Bațani, jandarmii covasneni, alaturi de ????????????????????̦????????̦???????? ????̦???? ????????????????????????????????????̦???????? ???????????? ????????????????????????…

- Veste ingrozitoare din fotbalul din Costa Rica. Un jucator de la formația Deportivo Rio Canasa murit dupa ce a fost ranit grav in urma atacului unui crocodil. Familia lui Jesus Lopez Ortiz a cerut ajutorul fanilor pentru ca nu are bani pentru inmormantare. Un jucator de fotbal din Costa Rica a fost…

- Costica disparuse fara urma, insa in ciuda speranțelor, a fost gasit fara suflare. Barbatul a fost descoperit mort la o luna dupa ce a fost dat disparut. Cumnata și fratele sunt de parere ca ar fi vorba de o crima, iar cineva ar incerca sa ascunda probemle. Ce a marturisit familia, in exclusivitate…

- Un tata susține ca baiatul lui ar fi fost lovit de fosta partenera. Ionuț, așa cum s-a prezentat la Acces Direct, spune ca femeia ar fi incercat sa se razbune pe copii, dupa ce a decis sa se desparta de ea, de aici și furia mamei celor trei copii.