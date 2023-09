Stiri pe aceeasi tema

- Primarul satului Radoaia, raionul Singerei, dar și soția acestuia au fost amenințați cu moarte de doi barbați, care au patruns in gospodaria acestora și au cerut 100.000 de mii de lei. Faptașii s-au liniștit și au plecat, doar dupa ce soția alesului le-a dat 10 mii de lei. Poliția a pornit o ancheta…

- Vecinul lui Ruby Franke a observat ca baiatul care ii batuse la ușa insetat și infometat avea banda adeziva la incheieturile mainilor și picioarelor. Micuțul a ajuns de urgența la spital. Mai mult, in urma cercetarilor, oamenii legii au gasit-o și pe sora baiatului, in varsta de 10 ani in aceeași stare.…

- Kristin Harila, alpinista co-deținatoare a recordului mondial pentru cucerirea cea mai rapida a 14 varfuri de peste 8.000 de metri, a fot acuzata ca a trecut peste un șerpaș pe moarte pentru a finaliza traseul pe K2 in Pakistan.

- In data de 22.06.2023, polițiștii locali, in timp ce se aflau in patrulare in zona podului spre Pucioasa sat, au vazut in albia raului Ialomița un caine de rasa metis, legat, aflat in imposibilitatea de a se mișca. Astfel, la fața locului au fost angrenate echipajele ISU Pucioasa și ale Poliției Orașului…

- Un tata susține ca baiatul lui ar fi fost lovit de fosta partenera. Ionuț, așa cum s-a prezentat la Acces Direct, spune ca femeia ar fi incercat sa se razbune pe copii, dupa ce a decis sa se desparta de ea, de aici și furia mamei celor trei copii.

- Ciprian a fost martor la scena in care Andreea și Catalin au fost batuți de vecini. Cei doi spun ca și barbatul a sarit sa ii loveasca cu o ranga, iar cuplul a ajuns de urgența la spital. Ba mai mult, Andreea și Catalin spun ca au fost la un pas de tragedie, dupa ce Ciprian a incercat sa ii loveasca…

- Potrivit Antena 3 CNN, Dorin Grad este barbatul din Vișeu de Jos, județul Maramureș, care a intrat intenționat, duminica seara, cu mașina in autoturismul in care se aflau soția și fetița ei. Dupa incident, acesta a inceput sa o ia la bataie pe femeie.

- Dupa ce Dan l-a acuzat pe patronul soției sale ca a adus-o in coma, dupa ce a batut-o pe Cristina, un client face declarații șocante. Razvan ar fi trecut printr-o situație asemanatoare in urma cu mai mulți ani, atunci cand a fost atacat de același barbat, impreuna cu trei prieteni.