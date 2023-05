Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta a fost agresata de secretarul Primariei, asta dupa ce acesta ar fi sarit la bataie. Daniela și-a cerut drepturile, mai exact salariu pentru munca prestata. Daniela a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca niciodata nu a putut sa aiba o conversație normala cu secretarul.

- Acuzațiile pe care Daniela le face fostului ei soț starnesc revolta, asta dupa ce femeia a marturisit la Acces Direct ca tatal copiilor nu vrea sa-i salveze viața baiețelului bolnav. Daniela are nevoie de la fostul ei soț de doua documente pentru a putea beneficia de ajutor financiar.

- Tanara de 20 de ani a aflat cine este tatal ei dupa ce și-a spus povestea la Acces Direct. Tanara a izbucnit in lacrimi atunci cand o telespectatoare i-a oferit informații prețioase despre parintele pe care nu a apucat sa il vada niciodata.

- Peste 41.000 de morti in cutremurul de 7,8 care a devastat Turcia si Siria, acum mai bine de o saptamana. Este un bilant inca provizoriu. Operatiunile de cautare a supravietuitorilor se apropie de final.

- Fara probleme in urma teribilului cutremur, baieții de la Minaur, aflați in cantonament in Turcia, au susținut astazi un alt meci amical. De aceasta data, baieții antrenați de Mihai Iosif au jucat impotriva unei echipe germane din ligile inferioare, reușind prima victorie din acest cantonament. Astfel,…

- UNICEF a declarat marti ca cele doua seisme violente care au zguduit luni sudul Turciei si nordul Siriei, urmate de sute de replici, care au condus la prabusirea a numeroase cladiri, s-ar fi putut solda cu moartea a mii de copii in cele doua tari, potrivit Agerpres.

- Chad Myers, meteorolog CNN si expert in vreme severa, a explicat de ce replicile au fost atat de puternice.Replica de 7,5 a fost "un cutremur in sine", a declarat Myers la emisiunea This Morning de la CNN. "Ar fi putut sa fie cel mai puternic cutremur in regiune din 1999 incoace", a spus expertul."Intotdeauna…

- Seismele apocaliptice care au lovit azi Turcia au pus la pamant cartiere intregi și au produs crapaturi uriașe in șosele. Bilanțul morților depașește o mie și este foarte probabil sa creasca mult mai mult. Imaginile de la fața locului sunt terifiante. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…