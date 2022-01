Stiri pe aceeasi tema

- Vadit emotionati, membrii echipajului de prim ajutor au asistat la nasterea unui baietel, alaturi de echipajul medical al Serviciului Judetean de Ambulanta sosit la caz. La ora 04:45, a venit pe lume micutul Stefan - Eduard.

- Bai fratilor, oare cu ce-am gresit noi, iesenii, de-am ajuns sa rada toata tara de noi din cauza personagiilor paralele pe care le tot trimitem periodic sa ne reprezinte la Bucuresti? Ultimul pe lista, dom" Todorel, reftorul, de care, pe langa revolta ce-o simti auzindu-l ce spune, se face si o bascalie…

- La fel ca in 2020, si anul acesta nu a dus lipsa de evenimente mai putin dorite de Romania pe domeniul protectiei mediului. Comisia Europeana nu ne-a slabit din ochi si, in cele din urma, ne-a trimis in judecata pentru ca nu am reusit sa inchidem cateva zeci de depozite de deseuri neconforme. De asemenea,…

- Primaria a estimat o suma de 700.000 lei pentru organizarea evenimentelor dedicate Sarbatorilor de iarna. In acest sens, Consiliul Local (CL) se va reuni maine intr-o sedinta extraordinara si va aproba o hotarare prin care vor banii necesari vor fi alocati de la bugetul local. Avand in vedere relaxarea…

- Copacii din Iasi sunt afectati pe timpul iernii de sarea si materialele antiderapante imprastiate pe strazi. O activista civica din Iasi, Anca Gherasim, a dat exemplul polonezilor care stiu cum sa-si protejeze arborii in sezonul rece. "Unul din factorii care contribuie la deteriorarea sanatatii copacilor…

- Varsta nu e un numar, iar Sofica și Miluța știu foarte bine ce inseamna asta. Cei doi s-au casatorit chiar daca femeia are aproape 80 de ani, iar el e cu 30 de ani mai mic. Aceasta a imbracat chiar și rochia de mireasa.

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma a reactionat, intr-o postare pe Facebook, dupa criza oxigenului de la de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași . Potrivit acestuia, „situatia este consecinta directa a refuzuuil patologic al autoritatilor de a limita cresterea numarului de cazuri prin masuri…

- Pentru ca tot a facut Sosoaca cinste targului care a ales-o anul trecut senatoare, venind la hramul Sfintei si facand si olecuta de circ, am zic ca nu ar strica sa va prezentam o fotografie mai de arhiva, din colectia rara, ca ar fi multe de comentat si, mai ales, de bagat la cap daca vrem sa stim de…