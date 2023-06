Stiri pe aceeasi tema

- O mama disperata susține ca fiica ei, minora, a fost racolata și ca i-au fost sucite mințile chiar de un barbat din satul lor, din județul Teleorman, care a fost acuzat de proxenetism și care a avut de executat 21 de ani de inchisoare in Marea Britanie. Baiatul și-a ispașit jumatate de pedeapsa, dar…

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins joi seara, fiind inconjurat de politisti pe strada. Individul are 38 de ani, iar in cursul zilei a fost acasa pentru a-si schimba hainele, apoi a plecat in oras. Se cunostea cu victimele. UPDATE A recunoscut ”In urma audierilor,…

- Cine este adolescentul in varsta de 17 ani, presupusul criminal al Melissei, fata care a murit dupa ce a fost injunghiata in Gradina Botanica din Craiova. Potrivit primelor informații, baiatul ar fi elev la Liceul Militar din Craiova.

- Lumea filmului din Romania este in doliu! O indragita actrița, cu o activitate pe scena de peste doua decenii, s-a stins din viața la varsta de 80 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis familia acesteia.

- Trei fete au fost ranite, sambata seara, intr-un accident rutier produs in municpiul Sibiu. Victimele, cu varste cuprinse intre 6 luni si 18 ani, se aflau intr-o masina care a lovit autoturismul din fata sa.”Politistii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident produs pe Soseaua Alba Iulia, din…

- Alexandra a aflat ca ambii parinți au abandonat-o pe cand era doar un bebeluș. Matușa femeii a intrat in direct și i-a spus tinerei ca nu știe daca mama sa mai traiește. In schimb, tatal sau a murit in urma cu doi ani, pe cand se afla in Spania.

- Florica ar fi fost abandonata de mama ei la doar șapte zile dupa ce a vazut lumina zilei. Tatal impreuna cu iubita lui au crescut-o cu dragoste, insa i-ar fi ascuns adevarul despre femeia care i-a dat viața. La doar 12 ani a aflat vestea șoc și mai mult, chiar și-a cunoscut mama naturala, iar acum dupa…

- Cristina a marturisit care este motivul pentru care a decis sa il paraseasca pe tatal copiilor. Fosta iubita a lui Gabița de la Clejani susține ca acesta juca la jocurile de noroc, consuma alcool, dar și substanțe interzise. Cristina susține ca fostul ei iubit nu contribuia cu bani și este susținuta…