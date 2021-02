Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu a anunțat public, la Acces Direct de Weekend, ca vrea sa devina din nou mama! Partenera lui Madalin Ionescu a dat din casa și a scos la iveala detalii neștiute din viața de cuplu, dezvaluind astfel cum s-au cunoscut. Amanunte uimitoare!

- In noiembrie 2020, Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), anunțau ca s-au separat. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (5 ani). In prezent, artistul este unul dintre concurenții show-ului TV Te cunosc de undeva. Inainte de a caștiga notorietate…

- In 2018, Kamara și Oana, mama baiețelului sau, au divorțat, insa de dragul lui Leo, cei doi au incercat sa pastreze o relație decenta. Acum, artistul a vorbit despre cum se ințelege cu aceasta, dar și despre starea de sanatate a baiatului sau, care a suferit mai multe operații in ultima perioada. „Eu…

- Doru Todoruț și mama copiilor lui au divorțat in urma cu 7 ani, iar anul trecut, fosta soție l-a dat in judecata pentru pensia alimentara. Acum, artistul de la Deepcentral a dezvaluit care este relația cu aceasta.„Ca parinți suntem ok. Avem o relație cat se poate de civilizata și cam atat. Nu interacționam…

- Cristina Șișcanu (36 ani) a vorbit recent, in cadrul emisiunii “Mamici de pitici cu lipici”, de la Antena Stars , despre lucruri pe care puțini telespectatori le știau. Mai exact, vedeta a oferit detalii din intimitatea familiei și spune ca a fost adesea criticata pentru modul in care iși ingrijește…

- Alin Oprea și Medana incearca sa-și traiasca iubirea in liniște și pace, insa gurile rele nu le dau deloc pace! Artistul și noua sa iubita au fost ținta hackerilor! Fosta soție, principalul suspect? Ce a declarat la Antena Stars?

- Cu doar doua zile in urma, mai exact pe 31 decembrie, Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate imaginile momentului cu Alex Bodi, din propria sa casa! Potrivit surselor noastre, afaceristul și-ar fi agresat fosta soție, femeia cu care are un copil! Iata ce se va intampla cu afaceristul, dupa aceste…

- Parinții lui Jimmy sar in apararea fiului lor și susțin ca Bianca, fosta iubita a tanarului, ar minții cu nerușinare, ba chiar ar fi fost și prostituata, deși mama copiilor nu a dat de ințeles acest lucru.