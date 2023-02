Stiri pe aceeasi tema

- Nela a nascut o fetița la doar 16 ani, insa a fost obligata sa iși lase copila in spital deoarece mama ei i-a spus ca nu o va primi in casa. Nela a cautat-o in tot acest timp pe fiica ei și a marturisit la Acces Direct ca pe aceasta o cheama Marina Jenica Artene și s-a nascut pe 14 februarie 1994.

- Filofteia a ajuns la capatul puterilor dupa o lupta apriga cu fiica ei. Femeia susține ca fata ei și nepotul au batut-o și au dat-o afara din casa, iar ea locuiește acum cu fratele sau. Deși este proprietara in acte, Filofteia a ramas fara munca de o viața și nu reușește sa ajunga la o ințelegere cu…

- Cazul elevului de casa IX-a din Cluj, batjocorit de colegii lui in timpul unei excursii școlare, capata noi dimensiuni odata cu intervenția mama unuia dintre faptași. Mioara iși apara fiul și spune ca baiatul ei este agresat verbal in urma incidentului și a ajuns sa fie in depresie.

- O mama nu are liniște de cand a aflat ca fiica ei a murit la trei zile dupa naștere. Femeia susține ca a adus-o pe lume pe fetița la termen. Ce au spus medicii atunci cand familia a cerut explicații. Elena trece prin momente grele de 18 ani. Ce a declarat, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Raluca a cerut cu disperare ajutorul echipei Acces Direct pentru a-și recupera copiii de la fostul partener, care a ajuns pe toate posturile de știri dupa ce ar fi batut-o in timp ce era gravida in 6 luni, in 2015. Barbatul a intrat la randul lui in direct pentru a se apara, dar nu a negat bataile crunte,…

- Claudia și Vasile nu au liniște de 24 de ani, de cand femeia a nascut o fetița, insa medicii au anunțat-o a doua zi ca a murit. Cei doi parinți din Valcea au cerut explicații, insa nu au primit. Ce a aflat tatal cand a mers sa ceara sa vada trupul neinsuflețit al bebelușului. Mama este aproape convinsa…

- O fata de 16 ani este acuzata de propria mama ca ar avea o relație cu unchiul ei de in varsta de 40 de ani. Protecția Copilului s-a autosesizat. Mama spune ca fata i-a fost luata din casa de mai bine de o saptamana, chiar in timpul emisiunii Acces Direct, cand se discuta acest subiect. Femeia nu știe…

- Cristina Șișcanu și-a ingrijorat fanii din mediul online, asta dupa ce a dezvaluit pe rețelele de socializare ca micuța ei, Petra, nu s-a simțit bine și a fost nevoita sa-și anuleze toate planurile. Iata ce a pațit fiica ei!