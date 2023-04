Stiri pe aceeasi tema

- Fanica Roșcovana face tot ce ii sta in putința pentru a avea copiii aproape. Mama infrunta toate obstacolele pentru a-și aduce copiii acasa. A strabatut km intregi prin zapada pentru a obține dovada superma. Desprre ce este vorba?! Femeia a facut dezvaluiri uluitoare in ediția din aceasta seara Acces…

- Poveste incredibila in ediția de astazi, Acces Direct. Un tata susține ca nu este lasat de fosta soție sa iși vada cei trei copii pe care ii au impreuna. Mai mult, barbatul susține ca cea care le-a dat viața micuților refuza sa ii trimita la școala și spune ca minorii nu sunt deloc bine ingrijiți.

- Ana a marturisit la Acces Direct ca nu mai are liniște din cauza unei vecine. Femeia susține ca cei doi copii ai ei au fost batuți de vecina de mai multe ori, iar scandalul dintre cele doua nu se termina. Iata ce a declarat Ana despre vecina care terorizeaza tot blocul!

- Petronela, femeia care și-a parasit copiii și a plecat in Germania cu actualul iubit, a facut primele declarații și susține ca mama ei, dar și fostul partener nu au vrut sa-i dea copiii. Mama Petronelei susține ca fiica ei nu este fericita langa actualul iubit.

- Cazul elevului de casa IX-a din Cluj, batjocorit de colegii lui in timpul unei excursii școlare, capata noi dimensiuni odata cu intervenția mama unuia dintre faptași. Mioara iși apara fiul și spune ca baiatul ei este agresat verbal in urma incidentului și a ajuns sa fie in depresie.

- Noi detalii in cazul "americanului bogataș și batran". Irina a oferit declarații in exclusivitate la Acces Direct și susține ca milionarul exista și spera sa-și recupereze banii. Copiii nu mai merg la școala, iar Irina le ofera lecții suplimentare acasa copiilor, asta deoarece sunt nevoiți sa se ascunda…

- Popa de la Mediaș, cantareț și personaj cunoscut pe TikTok, a lansat acuzații grave la adresa Sorinei Guța, fosta soție a lui Nicolae Guța, la Acces Direct. Barbatul susține ca aceasta l-a pacalit și i-a luat banii. Cantareața s-ar fi folosit de minciuni pentru a-l face sa creada ca se afla intr-o siuație…

- Steli, o mama in varsta de 30 de ani trece prin momente cumplite. Femeia susține ca toți copiii i-au fost luați cu forța de langa ea. Aceasta lupta cu toate puterile ca sa-și recupereze micuții care i-au fost luați dupa ce vecizii au facut sesizare la primarie cum ca aceștia nu ar fi ingrijiți corespunzator.