Stiri pe aceeasi tema

- Ionela se afla intr-o situație disperata! Cumnatul i-ar fi luat copiii și casa. Femeia in varsta de 39 de ani a solicitat ajutorul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului, dar nu a primit sprijin. Iata ce marturisiri a facut aceasta!

- Vasile a ajuns in Romania, dupa o buna perioada in care a tot incercat sa plece din Italia, dar fara succes. Petru, patronul pe care romanul il acuza, a dat carțile pe fața și spune ca, de fapt, a vrut sa il ajute, in condițiile in care fostul patron ar fi uitat de Vasile cand avea piciorul rupt.

- Mihaela Borcea se casatorește religios cu Sorin Rap, barbatul cu care are o relație de aproximativ noua ani de zile. Intr-un interviu pentru Cancan, fosta soție a lui Cristi Borcea a dezvaluit și motivul pentru care nu face cununia religioasa. In anul 2011, Mihaela Borcea și omul de afaceri Cristi Borcea…

- Denisa și mama ei nu mai au liniște de cand Eugen, un barbat pe care adolescenta l-a cunoscut acum trei ani pe Facebook, le amenința și terorizeaza. Cele doua nu au putut sa se bucure nici de Paște, dupa ce a venit acasa la ele și a facut scandal.

- Mama lui Gheboasa nu mai știe nimic de copiii ei de mai bine de 15 ani! Claudia a oferit detalii halucinante și a dezvaluit și din ce motiv nu l-a crescut pe artist. Ce a marturisit femeia, in excusivitate pentru Acces Direct.

- Maria il acuza pe un barbat din satul Ileana, județul Ialomița, ca ar fi fost amenințata, dupa ce sambata ar fi avut loc un conflict de proporții. Ariciu, așa cum este cunoscut in comunitate, se apara și spune ca nu a facut altceva decat sa vina sa iși ia fiul acasa.

- Preotul Catalin Barbu se apara de acuzațiile care ii sunt aduse de soție și de socru. Acesta marturisește ca socrul vrea sa-l indeparteze din funcție, mai ales ca, odata cu inceperere procesului a fost suspendat de BOR și nu mai poate sa slujeasca la parohie.

- Nicolae a ajuns in stare grava la spital acum patru luni, dupa ce a fost lovit din plin de un șofer pe trecerea de pietoni. Barbatul este in stare grava, iar medicii nu ii dau șanse ca iși va reveni. Este internat la Spitalul „Sf. Pantelimon”, acolo unde mai multe anchete sunt in desfașurare, in cazul…