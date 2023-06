Stiri pe aceeasi tema

- Nelu, așa cum s-a prezent in emisiunea Acces Direct, pentru a-i proteja identitate, spune ca fiica lui vitrega a fost abuzata chiar de parintele sau biologic. Cu toate ca și-a dorit sa se faca dreptate, mama fetiței s-a impotrivit și chiar l-a alungat pe Nelu atunci cand s-a aflat de ceea ce i s-ar…

- Anamaria a vorbit pe 10 aprilie cu prietena sa cea mai buna, care era și colega de școala. Cele doua urmau sa ajunga la salonul de cosmetica. Copila nu i-a mai raspuns prietenei sale din acel moment, deși colega sa a tot insistat cu mesajele.

- In dimineața in care ar fi fost ucisa, Anamaria a vorbit cu o prietena. Aceea ar fi fost ultima conversație a copilei cu o alta fata, colega de școala. Fata parea suparata și i-a spus ca are telefonul mamei sale, pana cand Simona ii va cumpara altul.

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Ies noi detalii la iveala cu privire la accidentul in care ar fi fost implicat Ionuț. Familia tanarului in varsta de 25 de ani spune ca baiatul a fost impușcat, iar principalul suspect ar fi Ion, un barbat influent in sat, iar in acea seara, cei doi s-ar fi certat, dupa cum declara unul dintre martori.

- De mai bine de 24 de ore, o fetița a fost ținuta prizoniera de propriul tata. Dupa o zi plina și multe rugaminți atat din partea negociatorilor, dar și din partea familiei, micuța a fost eliberata. Copila in varsta de 5 ani este in siguranța, iar barbatul a ajuns pe mainile polițiștilor.

- O minora a ajuns la spital, dupa ce ar fi incercat sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc miercuri seara in jurul orei 20:55, intr-o localitate din raionul Florești, susțin sursele PulsMedia.MD . Este vorba despre o copila de 14 ani care noaptea trecuta ar fi consumat mai multe pastile cu…