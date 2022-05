Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații fara precedent la adresa unei mame. Tatal Laurențiu susține ca cei doi copii ai sai au fost otraviți cu suplimente alimentare de catre mama copiilor sai. Mai mult de atat, femeia le-ar fi dat și sedative celor mici, fetiței de 4 ani și baiatului de 7 ani.

- Antonia a avut o reacție neașteptata pe rețelele de socializare, dupa ce alți oameni s-au folosit de pozele cu copiii ei pentru a deveni populari. Iubita lui Alex Velea nu este de acord cu acest lucru și susține ca este o lipsa de respect. Artista s-a saturat sa vada ca alte persoane se folosesc de…

- Sora soțului infidel intervine in scandalul dintre fratele ei și Mariana. Luciana marturisește ca aceasta e obsedata de barbat și nu vrea sa renunțe la el, cu toate ca acesta a inșelat-o de atatea ori cu femei de seama lui.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, locatarii blocului din Filiași o acuza pe președinta asociației ca ar fi pus la cale inundarea subsolului din razbunare. Oamenii sunt de parere ca femeia a vrut sa faca rau, imediat dupa ce aceștia au semnalat public toate neregulile cu care se ocupa, dar și cum…

- Doua mamica din Ucraina au venit recent in Romania, dupa ce și-au parasit țara puternic incercata de razboi. Vica și Galina și-au luat copiii și au venit la vama Isaccea pentru a putea scapa de atacuri. Soții lor au ramas sa lupte.

- Pentru Mihaela Nechita și familia ei urmeaza zile grele. Interpreta de muzica populara a aflat ca sora ei va fi extradata in Olanda chiar maine, dupa ce a fost acuzata de rapire internaționala și arestata in Romania. Femeia a ajuns sa fie considerata o delicventa pentru ca și-a adus fiul in țara, deși…

- Un tata din Galați traiește clipe cumplite, asta dupa ce soția lui l-a parasit. Femeia a plecat de acasa pentru a fi cu alt barbat, iar pe Valeriu l-a lasat sa stea cu cei 6 copii pe care ii au impreuna.

- O familie cu trei copii din Romania s-a mutat definitiv in Zanzibar. Au mers prima data in vacanța, sa vada cum e, le-a placut atat de tare, incat au considerat ca cea mai buna alegere este sa se stabileasca pe meleagurile de vis pentru totdeauna. Iata care este povestea lor de viața și cum se descurca…