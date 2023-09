Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai frumoasa perioada din viața unei mame s-a transformat intr-un coșmar. Madalina a nascut in urma cu doi ani o fetița la spitalul din Huși. De atunci, femeia susține ca incearca sa iși faca dreptate, asta pentru ca medicii ar fi neglijat-o in timpul nașterii.

- Ca reacție la raportul de ieri al Ministerului Afacerilor Interne privind tragicul incident de pe Aeroportul Internațional Chișinau, petrecut la 30.07.2023, compania Avia Invest comunica urmatoarele: „Tragicul incident a avut loc la 4 luni de la preluarea forțata și ilegala a bunurilor Avia Invest de…

- Asociația Moașelor Independente (AMI), organizație care ofera servicii de sanatate pentru gravide, mame și nou-nascuți, servicii medicale și navigare în sistemul medical pentru peste 5.500 de beneficiari lunari - persoane vulnerabile și refugiate - arata ca 64 de femei ucrainene înregistrate în baza…

- Madalina are 15 ani și a fost rapita la inceputul lunii iulie. Mama ei, Denisa, este disperata și spune ca nu a putut afla nimic despre fata sa. Femeia este convinsa ca totul ar fi pornit de la presupusa relație pe care ar fi avut-o copila cu un baiat dintr-un sat din Vaslui.

- Soția vecinului susține ca Anica și soțul sau sunt implicați in mai multe conflicte cu diferiți locatari și ca, de fapt, cei doi ar fi incercat sa ii atace cu scaune. Nu ar fi fost pentru prima data cand Anica și soțul sau ar fi facut scandal.

- VIDEO ȘTIREA TA: Probleme și disconfort pentru pietoni, in zona spitalului din Alba Iulia, din cauza sapaturilor. Cum se circula Lucrarile de refacere a infrastructurii din Alba Iulia produc din ce in ce mai mult disconfort in randul cetațenilor. Șoferi și pietoni au probleme zi de zi in ceea ce privește…

- Nu de puține ori am asistat la multe decizii luate de edilii locali, fara nio logica și fara a se fi gandit la ce impact pot avea asupra locuitorilor. O astfel de situație este cea intalnita in zona Padurea Baneasa, unde atat Clotilde Armand, cat și Nicușor Dan, au refuzat sa plateasca pentru Romsliva…

- Președintele american Joe Biden nu va lua parte la evenimentele programate pentru luni din cauza sanatații precare dupa tratamentul stomatologic, a informat presa americana.Medicul personal al liderului american, Kevin O'Connor, a declarat ca cu o zi inainte ca președintele s-a plans de o durere…