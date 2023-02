Stiri pe aceeasi tema

- Cazul elevului de casa IX-a din Cluj, batjocorit de colegii lui in timpul unei excursii școlare, capata noi dimensiuni odata cu intervenția mama unuia dintre faptași. Mioara iși apara fiul și spune ca baiatul ei este agresat verbal in urma incidentului și a ajuns sa fie in depresie.

- Un elev de clasa a IX-a din Huedin, județul Cluj, ar fi fost batjocorit de colegii lui in timpul unei excursii cu școala, iar mama lui cauta sa-i faca dreptate. Femeia a apelat la echipa Acces Direct, dupa ce cazul fiului ei este a devenit deja cunoscut la nivel local, mai ales din cauza faptului ca…

- OȚELU ROȘU – Directorul unitații de invațamant langa in apropierea careia s-au batut tinerii a fost nevoit sa cheme Poliția! „Ieri (luni-n.r.), la ora 14.30, polițiști de la Poliția Orașului Oțelu Roșu au fost sesizați de catre directorul unei unitați de invațamant din oraș despre o altercație izbucnita…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), prezenta deja la centrala nucleara Zaporojie ocupata de armata rusa, va trimite in zilele urmatoare experti si la alte site-uri ucrainene si va tripla numarul acestora in urmatoarea perioada.Organismul ONU „va fi, in curand, desfasurat in mod permanent…

- Echipa naționala de cadeți a Romaniei va participa in perioada 17-23 ianuarie la Campionatul European de volei, care se va disputa in capitala Bulgariei, Sofia. Din lot face parte și suceveanul Ioan Verciuc, care este capitanul echipei Liceului cu Program Sportiv Suceava, formație calificata in faza…

- Saptamana plina de evenimente pentru FCV Farul. Dupa ce jucatorii Alexi Pitu, Constantin Grameni si Nicoleta Deca, ultima de la echipa de fotbal feminin, insotiti de team-managerul Alex Matel, s-au aflat, luni dupa-amiaza, printre elevii Liceului „George Calinescu” din Constanta, intr-o actiune cuprinsa…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi atentionari cod galben de ceata și vant, valabile in orele urmatoare, in localitati din patru judete. Astfel, pana la ora 20.00, in Huedin, Capușu Mare, Manastireni, Sancraiu, Izvoru Crișului din județul Cluj și in zona joasa a județului Bistrita-Nasaud…

- Elevii Școlii Primare Nr. 2 Lunca Cetațuii din județul Iași se confrunta cu o situație dramatica, și asta deoarece sunt nevoiți sa invețe in frig, susțin parinții copiilor din aceasta unitate de invațamant.Totul, spun ei, pe fondul economiei la curent electric astfel incat facturile sa nu fie uriașe,…