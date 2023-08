Stiri pe aceeasi tema

- Parinții lui Timotei spun ca fiul lor ar fi fost ucis de fratele patronului la care lucra. Barbatul neaga aceste acuzații și susține ca Mircea și Maria vor sa faca in așa fel incat sa obțina bani.

- Dupa ce Mihaela l-a acuzat pe soțul sau ca a pus ochii pe bunurile comune și chiar ar fi vandut o parte din ele, Marian a reacționat. Barbatul are o cu totul alta varianta a poveștii și spune ca iși dorește ca averea sa se imparta in mod egal, in instanța.

- Unul dintre barbații care l-au lovit pe fiul lui George spune ca a incercat sa ii desparta și ca, de fapt, conflictul ar fi pornit, dupa ce barbatul a incercat sa ii atace și și-a chemat rudele. Individul face parte din clanul de la Nana și spune ca nu a avut niciodata probleme cu respectiva familie…

- Dupa ce Marian a spus ca fosta iubita nu s-ar fi ocupat deloc de copii, Monica a reacționat și are o varianta diferita a poveștii. Femeia spune ca a plecat de acasa din cauza episoadelor violente. Inclusiv fata și baiatul celor doi ar fi fost loviți de tata.

- Mama lui Alin susține ca fiul ei ar fi facut tot posibilul pentru a pune mana pe avere, de aceea, ar fi venit in Romania. Rodica mai spune ca foarte rar au fost zilele in care Alin și Mihaela au lucrat in fabrica de paine.

- Fosta soție a lui Adrian spune ca barbatul nu o lasa sa iși vada fiul cel mare, care de mai bine de doi ani este la tata. De atunci, relația dintre Monica și baiat s-a racit, iar in prezent barbatul lupta ca și fiul in varsta de 10 ani sa poata ramane in grija lui.

- Anișoara spune ca, in prezent, se ocupa de fiul sau, asta dupa ce mama sa a acuzat-o ca și-a neglijat fiul. Femeia spune ca micuțul a fost inscris la gradinița și ca și-a gasit liniștea dupa ce s-a casatorit cu un alt barbat decat tatal fiului sau.

- Ciprian a fost martor la scena in care Andreea și Catalin au fost batuți de vecini. Cei doi spun ca și barbatul a sarit sa ii loveasca cu o ranga, iar cuplul a ajuns de urgența la spital. Ba mai mult, Andreea și Catalin spun ca au fost la un pas de tragedie, dupa ce Ciprian a incercat sa ii loveasca…