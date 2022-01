Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele sociale continua sa fie folosite și descarcate in numar mare in intreaga lume. Profitand de blocarea rivalului TikTok in India, Instagram a revenit pe primul loc in clasamentul aplicatiilor dupa numarul de download-uri. In ultimul trimestru al anului trecut, Instagram a inregistrat cea mai…

- Deși este o diferența de varsta de aproximativ 20 de ani intre ei, se iubesc la fel ca in prima zi. Este vorba despre Denisa și Ibra, cel mai viral cuplu romano-african de pe platforma TikTok. Videoclipurile lor amuzante i-au facut pe amandoi celebri peste noapte. Iata cum s-au cunoscut cei doi și care…

- Este impacarea momentului pe platforma TikTok! De data aceasta, nu este vorba despre vreun cuplu de indragostiți, ci de Costel Șampanie și celebrul lautar Ionuț Turcanu, pe care l-a acuzat ca i-a furat toți banii pe care el trebuia sa ii primeasca din donațiile internauților. Se pare ca marea impacare…

- Oricine a intrat macar cateva minute pe aplicația TikTok, cea mai folosita la momentul actual, cu siguranța a vazut cel puțin un videoclip postat de cel mai viral cuplu mama-fiu: Lia și Valentin. Cei doi sunt stabiliți de mai mulți ani in Italia, insa au reușit sa stranga sute de mii de urmaritori pe…

- Yanna este o tanara care a facut senzație pe TikTok cu pisica ei pe nume Guci. Felina nu este orice fel de pisica, ci face parte din rasa Savannah, o incrucișare intre pisica domestica și serval. Astfel, filmulețele cu felina ”leopard”, așa cum este supranumita, au devenit virale, spre uimirea stapanei.

- Constantin Enceanu face primele declarații la Acces Direct, dupa ce prietenul sau de o viața, Petrica Mațu Stoian a fost inmormantat. Cantarețul de muzica populara a marturisit ca nu a putut sa suporte cum sicriul era coborat in groapa.

- O tanara gimnasta a devenit virala pe internet pentru ca oamenii nu reușesc sa iși dea seama ce varsta are. Fața a postat pe contul ei de TikTok o provocare pentru cei care o urmaresc, scrie ro-viral.video Interesant este ca raspunsurile oferite de fani sunt extrem de diversificate, incepand de la varsta…