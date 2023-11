Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Principalul suspect banuit ca a incendiat-o pe femeia care a murit a fost prins de polițiști, acesta fiind nepotul victimei. Ei au avut o disputa verbala legata de un apartament moștenit de amandoi. O femeie a decedat dupa ce a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta…

- Cazul șocant cu femeia care a fost incendiata a șocat o țara intreaga! Acum s-a aflat motivul șocant al crimei din Crangași. Iata ce voia, de fapt, nepotul femeii, conform informațiilor transmise de Doina Stana, reporterul Acces Direct! Barbatul o urmarea de doua saptamani.

- Dupa ce vecinii l-au acuzat pe Marius ca locuințele lor au izbucnit in flacari din cauza ca ii amenința tot timpul, acum Marius iese la "atac" și susține ca nu i-a amenințat niciodata și ca nu ar fi indraznit sa faca acest lucru, deoarece sunt oameni periculoși. Marius susține ca incendiul izbucnit…

- Incendiu puternic la un bloc din Husi, in judetul Vaslui. Flacarile puternice au cuprins din senin acoperisul cladirii de patru etaje. Cand au vazut fumul negru si flacarile, oamenii care se aflau la piata au sunat ingroziti la 112.

- Incendiu, marți dimineața, intr-un bloc din Craiova. Focul, izbucnit la etajul 3 al imobilului, s-a extins și la apartamentul de la nivelul superior. 30 de oameni au fost evacuați din calea flacarilor, scrie Craiovaforum.ro. Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit la un frigider din balcon, spun…