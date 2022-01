Stiri pe aceeasi tema

- O țara intreaga este pur și simplu ingrozita dupa incidentul de ieri. In urma unui accident rutier provocat de un polițist care, potrivit anchetatorilor, nu se afla in misiune, o fetița in varsta de doar 13 ani și-a pierdut viața. Dupa moartea sa fulgeratoare, ies la iveala detalii emoționante. Iata…

- Oamenii din intreaga lume sarbatoresc Craciunul - una dintre cele mai mari sarbatori ale creștinatații. Pentru al doilea an la rand, mai puțini oameni au venit la biserica și la alte evenimente, din cauza pandemiei COVID-19 sau a dezastrelor naturale care au lovit planeta. Chiar și așa, oamenii au reușit…

- Durere uriașa astazi pentru toți cei care au cunoscut-o pe Antonia sau au aflat cazul morții sale tragice de la televizor. Fetița de doar 4 ani, ucisa și incendiata de tatal vitreg, a fost inmormantata. Imagini sfașietoare cu sicriul alb in care i-a fost depus trupul fara viața.

- Cristian Oancea, tatal biologic al Antoniei, a aflat ca fiica sa de doar patru ani a fost ucisa cu sange rece și ulterior incendiata de la știri. Barbatul este impietrit de durere și iata ca in urma cu doar cateva minute s-a intors de urgența, in Romania. Barbatul se mutase de cațiva ani buni in Olanda.

- Avem noi imagini cu criminalul din Arad. Ucigașul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona in timp ce s-a intors acasa cu geamantanul gol, dupa ce a ucis-o și mai apoi a incendiat-o pe micuța Antonia, pe un camp de langa un cimitir. Fetița de doar patru anișori, care fusese diagnosticata…

- Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona Doua victime constiente au fost transportate la spital.Un grav accident rutier a avut loc ieri dimineata la Mangalia, in apropiere de magazinul Kauflant. Trei autoturisme au fost implicate, iar doua persoane au fost ranite si transportate…

- Parinții Antoniei au trait o frumoasa poveste de dragoste, iar mama ei, Sabrina, a decis sa se mute alaturi de tatal biologic al fetei in Olanda, pentru o noua viața. Lucrurile nu au mers ca pe roate și a ieșit la iveala faptul ca Antonia a suferit arsuri destul de grave, din cauza neatenției mamei…