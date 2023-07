Stiri pe aceeasi tema

- Soțul Florentinei a ramas și fara bani, lucru de care s-au ocupat o parte din angajații lui Ștefan Godei. Femeia spune ca pentru cateva luni, nu a știut ce s-a intamplat cu soțul ei, dupa ce ar fi fost sunata de un angajat, care i-a spus ca barbatul nu mai vrea sa vorbeasca cu familia.

- Au aparut noi detalii in cazul azilelor groazei! La cateva zile dupa ce romanii au fost șocați de imaginile din caminele de batrani, in care cei care locuiau acolo erau chinuiți, batuți și infometați, o femeie din București revine cu noi informații revoltatoare. Se pare ca Ștefan Godei, proprietarul…

- Baimarenii Andreea Manu și Catalin Vadean cele mai bune clasari in proba de medie distanța La fel ca și in proba de sprint, Catalin Vadean sportiv legitimat la Clubul Sportiv Electro Sistem Baia Mare a reușit cea mai buna clasare dintre toți cei ce alcatuiesc lotul reprezentativei Romanie. Catalin a…

- In episoadele 43 si 44 din Lia - Soția soțului meu, razbunarea iși gasește mijloacele perfecte pentru a incurca și mai tare firul narativ al poveștii. Alice ia cateva decizii care fac ca situația sa ia o turnura neașteptata. Iata ce s-a intamplat!

- O femeie a trecut prin șocul vieții, dupa ce soțul sau, impotriva caruia a avut doua ordine de protecție, a agresat-o ți injughiat-o, in fața copiilor. Femeia susține ca operatorul de la 112 nu a ajutat-o deloc, din contra, tot ea a fost cea care a sunat pentru a doua oara, dupa ce barbatul s-a speriat…

- O asistenta medicala face acuzații grave. Roxana susține ca din cauza fostului soț a pierdut locul de munca și tanara susține ca au aparut numeroase zvonuri, cum ca ar fi pus ochii pe soțul doctoriței la care lucra. De atunci, șefa ei ar fi declarat razboi.

- Dupa ce Florentina a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca fiica ei adoptiva a decis sa plece de acasa la varsta de 14 ani și sa nu mai auda de ea, tanara a fost contactata de reporterii Acces Direct și a marturisit ca femeia care a crescut-o ar fi avut probleme cu alcoolul și ca de fiecare…