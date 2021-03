Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida, una dintre cele mai iubite prezentatoare din televiziunea romaneasca, a revenit la tv dupa ce a fost ocupata cu repetițiile și filmarile la Te cunosc de undeva! Cum s-a afișat indragita vedeta.

- Mirela Vaida a fost atacata in direct de o femeie necunsocuta, in timp ce prezenta subiectele ediției de astazi ale emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea s-a speriat teribil in timp ce atacatoarea a incercat sa arunce in aceasta cu un obiect greu.

- Mirela Vaida a demonstrat inca o data ca este o femeie asumata, care nu se ascunde dupa deget. Indragita prezentatoare de la Acces Direct s-a afișat fara niciun strop de machiaj pe rețelele de socializare, inca de la primele ore ale zilei. Iata care a fost reacția fanilor din mediul online atunci cand…

- Mirela Vaida e o apariție de senzație in fiecare ediție a emisiunii Acces Direct, dar iata ca astazi prezentatoarea emisiunii a ținut cont de marea sarbatoare de Dragobete! Ce ținuta a ales poarte.

- Mirela Boureanu Vaida este o prezentatoare TV excepționala, dar și o cantareața desavarșita, care știe sa faca o imagine buna pe micile ecrane. Ținuta in care s-a afișat in platoul Acces Direct, lasand umerii dezgoliți, a atras admirația a zeci de mii de telespectatoare.

- Mirela Vaida este una dintre persoanele publice care iși doresc deschiderea școlilor. Prezentatoarea de la Acces Direct a explicat de ce considera ca masura este necesara la știrile de la Antena 3.