- Noua persoane au fost ranite și au ajuns la spital dupa ce au fost implicate intr-un accident de circulație produs, astazi, in Seini, județul Maramureș. Detașamentul de Pompieri din Baia Mare a intervenit in localitatea Seini in urma unui accident rutier. Salvatorii au anunțat ca au fost noua victime…

- Pompierii din Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier grav petrecut in localitatea Cațcau. O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD s-au deplasat la fața locului, unde a gasit un autoturism ieșit in afara parții carosabile. „Inauntrul acestuia se afla un tanar…

Un accident rutier grav a avut loc pe A1, in sensul spre București.

- Un grav accident de circulație a avut loc in județul Cluj intre o mașina și un TIR, duminica seara, pe raza localitații Negreni.„Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit cu doua autospeciale la un accident rutier produs intre un autocamion și un autoturism pe raza localitații Negreni.…

- Un barbat de 63 de ani a suferit rani la picior și cap, dupa ce a cazut intr-un bazin fara apa. Totul s-a intamplat in timp ce victima curața bazinul, dar a alunecat de pe scara și a cazut. Cazul a avut loc intr-o gospodarie din orașul Codru, municipiul Chișinau.

- Un echipaj al Poliției de Frontiera din cadrul Direcției regionale SUD a fost implicat intr-un accident rutier. Cazul a fost inregistrat ieri seara, in timpul deplasarii in scop de serviciu, din mun. Cahul spre punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni.

- Accident pe A1-Pitești, au intervenit pompierii de la Gaești, SMURD și Ambulanta Dambovița, evenimentul rutier s-a produs la km 78 sensul spre Pitești. Din primele informații au fost implicate 3 autovehicule și 3 persoane au fost ranite dar neincarcerate. Au acționat pompieri de la Detașamentul Gaești…

Europa nu va fi naiva in ce priveste intentiile Beijingului fata de Taiwan asa cum a fost in cazul Hong Kongului, a declarat joi la Taipei eurodeputata Nicola Beer, transmite dpa, potrivit Agerpres.