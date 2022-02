Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la 352 de morti si peste 1.600 de raniti in Ucraina, au anuntat duminica seara autoritatile de la Kiev, in timp ce Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari.

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in urma cu doua zile, au fost omorați 198 de civili, printre care și doi copii. Totodata, au fost ranite peste 1.100 de persoane dintre care 33 sunt copii, potrivit ministrului ucrainean al Sanatații, Viktor Liash

- Un cuplu din județul Alba intinde o mana de ajutor refugiaților de razboi din Ucraina: „Oferim cazare și masa pentru o familie cu copii” Un cuplu din județul Alba intinde o mana de ajutor refugiaților de razboi din Ucraina: „Oferim cazare și masa pentru o familie cu copii” Razboiul dintre Rusia și Ucraina…

- Vladimir Putin a autorizat joi dimineața, in jurul orei 05:00, o operațiune militara in estul Ucrainei in zonele separatiste din est. Potrivit CNN, explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov, dar si in alte orase. A fost impusa legea martiala in Ucraina.

- Președintele rus a anunțat joi dimineața o operațiune militara in Ucraina, intr-o alocuție televizata. Putin a spus ca acțiunea a venit ca raspuns la amenințarile venite din Ucraina.La scurt timp dupa aceea, reporterii CNN, BBC și Reuters au raportat explozii in Donbass (in partea controlata de armata…

- Intr-un discurs televizat, Vladimir Putin sutine ca a ordonat o operatiune speciala in Donbas. Putin le-a cerut soldatilor ucraineni sa depuna armele si sa se intoarca acasa, potrivit Reuters, care citeaza agentia rusa de presa Tass.

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

