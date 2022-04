Stiri pe aceeasi tema

- Florentina și Ștefanița, doi tineri parinți, o acuza pe fosta lor șefa de discriminare. Femeia nu ar mai primi-o pe Florentina la locul de munca din motive personale. Pentru ca fosta lor șefa este și nașa de cununie a lui Ștefanița din prima casatorie, spiritele s-ar fi incins intre cei trei.

- Viorel, un tanar in varsta de 31 de ani, a disparut fara urma. Declarațiile pe care le-a auzit o duc pe sora lui cu gandul la tot ceea ce e mai rau. Tanarul a fost cautat de salvamontiști, jandarmi, polițiști, insa nimeni nu l-a putut gasi. Iata ce declarații șocante a facut sora tanarului disparut!

- Tristan și Cobra Tate sunt acuzați de sechestrate de persoane și viol, iar in urma cu doua zile mai multe echipaje au ajuns la vila celor doi milionari. Avocatul acestora, Eugen Vidineac, face declarații la Acces Direct despre ce-ar intampla la petrecerile organizate de ei.

- CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac va disputa vineri, 1 aprilie, de la ora 17:00, in deplasare, partida cu CSM Deva, in prima etapa a play-off-ului de promovare al Ligii 3! Elevii lui Boșco sunt pe locul 3, cu 32 de puncte, iar CSM Deva este pe poziția secunda, cu 40 de puncte! „Incepe o noua etapa pentru…

- Mirela Vaida a implinit 40 de ani in urma cu doar cateva zile, iar cadourile au venit rand pe rand pentru prezentatoarea TV. Acum ea le-a marturisit fanilor și ce a primit din partea soțului ei, Alexandru Vaida. Barbatul i-a oferit o vacanța.

- Weekendul trecut, peste 400 de copii de la 16 cluburi din toata țara au participat la cea de-a noua ediție a festivalului „Ioan Deteșan” la handbal. Evenimentul a avut loc la Sala „Gheorghe Barițiu”... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Formatia de Liga a III-a CSC Dumbravita a efectuat ieri seara primul antrenament din noul an. Atmosfera din tabara alb-verzilor a fost vadit afectata de disparitia tanarului Marijan Maric, decedat in urma unui accident auto in Serbia. Antrenorul Cosmin Stan a avut cu ocazia reunirii mai multi tineri…

- Surpriza pentru telespectatori! Mama Claudiei Ghițulescu participa la show-ul matrimonial „Mireasa” alaturi de nepotul sau, Sebastian. Doamna Elvira nu este straina publicului. Duminica, 22 ianuarie, a avut loc premiera sezonului cinci „Mireasa”. Printre persoanele care intra in casa dragostei se afla…