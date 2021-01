Stiri pe aceeasi tema

- O tanara mamica, in varsta de 24 de ani, a ajuns in pragul disperarii, dupa ce proprii sai frați ar fi lasat-o sa traiasca pe strazi impreuna cu baiețelul de doar 4 anișori. Cristina Ciucu are o poveste de viața sfașietoare, ramasa orfana de parinți din adolescența, iar acum tatal copilului ei ar fi…

- Monica Anghel este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, iar astazi a fost prezenta in platoul Acces Direct alaturi de fratele sau, Alexandru! Cei doi au dat din casa secrete din familia lor, insa cantareața nu a uitat nici sa le spuna fanilor rețeta pentru a se menține mereu in forma!

- Veronica și Viorel s-au intors la București pentru o noua colaborare de succes cu nașa celui de-al doilea copil pe care il așteapta, Liliana Moise. Soții Stegaru au filmat un nou videoclip pe care l-au lansat in direct la ”Acces Direct”.

- Dupa ce in urma cu o zi, Alexandra și-a facut apariția la ”Acces Direct” spunandu-și povestea de viața, acum noi detalii ies la iveala in acest caz. Tanara mama amenința cu moartea și lasata fara copii susține ca fratele ei și-a gasit sfarșitul la doar 28 de ani in mainile fostului iubit.

- Cum se fac angajarile la direcțiile de sanatate publica? Foarte simplu. Se da un anunț pentru depunerea dosarelor, se da un interviu și este selectat cine trebuie. Frapanta a fost insa angajarea Mariei Emylia Florescu, cunoscuta și sub numele de Emy dansatoarea, aceasta trecand pe la emisiunea Acces…

- Trei mandate de arestare au fost emise in cazul principalilor suspecti pentru uciderea femeii incendiate, acum trei saptamani, pe un camp din Giurgiu. Cei trei, care locuiau impreuna cu victima in Bucuresti, au recunoscut in fata judecatorilor ca au lovit-o pe femeie pana a ramas fara suflare, dupa…

- Daca acum este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania, in urma cu 16 ani lucrurile stateau cu totul altfel pentru Mirela Vaida. Realizatoarea emisiunii “Acces Direct”, de la Antena 1, a dezvaluit secretele din trecut si a povestit despre inceputurile sale in televiziune. Mirela Vaida…

- In urma cu doua zile, Inna, o tanara din București a povestit ca a trecut printr-un adevarat calvar in urma unei nopți de distracție. Pe langa faptul ca iubitul ei i-a sarutat cea mai buna prietena in fața ei, dupa ce a plecat din apartamentul respectiv și a urcat intr-un taxi, aceasta s-a trezit singura…