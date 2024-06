Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR anunta, joi, ca, in perioada 21-24.06.2024, in intervalul orar 10.00 -20.00, se vor institui restrictii de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres si drumuri nationale din cauza temperaturilor extreme (33-37 grade Celsius). Astfel, se impun restrictii de circulatie pentru autovehiculele…

- Lidia spune ca vrea sa iși creasca nepotul de care s-a ocupat de la o varsta frageda. Copilul este in grija tatalui vitreg, dupa ce mama lui a plecat in ianuarie. Femeia are inca un copil cu actualul partener și spune ca nu a putut sa ii vada pe cei doi de luni bune, din cauza tatalui.

- Ionela se afla intr-o situație disperata! Cumnatul i-ar fi luat copiii și casa. Femeia in varsta de 39 de ani a solicitat ajutorul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului, dar nu a primit sprijin. Iata ce marturisiri a facut aceasta!

- Un roman ar trece prin momente groaznice in Italia. Ultima discuție cu el a ingrozit-o pe fiica lui, care a decis sa ia masuri. Deși au comunicat de mai multe ori la telefon, tanara crede ca el nu ar fi putut sa poarte o discuție deschisa. De asemenea, ar fi fost atenționata și dupa ce ar fi postat…

- Ibi a trait foarte multe drame de-a lungul vieții sale. Femeia și-a pierdut barbatul, socrii și copilul, apoi a ajuns sa fie data afara din casa de cumnata ei. Cu toate acestea, cumnata ei i-a lasat un acoperiș deasupra capului, astfel ca a lasat-o sa traiasca in grajdul familiei. Dupa ce cumnata ei…

- Eugen se afla intr-o situație disperata! Iubita barbatului ar fi fugit la amantul ei și a luat și doi copii cu ea. Barbatul nu știe ce sa mai faca, deoarece femeia nu-i aduce copii. Iata ce a declarat Eugen la Acces Direct!

- Enoriașii dintr-un sat din Giurgiu au ieșit in strada pentru preotul lor preferat. Catalin Barbu slujește la biserica din Roata de Jos de 16 ani, dar acum, este la un pas de a mai avea acest drept, asta dupa ce soția a depus actele pentru a divorța.

- Dragostea cu iubita maritata il costa libertatea? Cristi se afla intr-o situație disperata, deoarece soțul amantei l-a dat in judecata pentru harțuire. El și femeia au continuat relația, insa acum nu mai poate ieși din tot acest scandal și spera ca partenerul de viața al iubitei lui sa-și retraga plangerea.