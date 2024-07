Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat baut, care a plonjat cu mașina intr-un parau din Pasul Gutai, a ajuns la spital cu mai multe traumatisme și s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa-i pacaleasca pe polițiștii maramureșeni. Barbatul a declarat inițial ca nu el se afla la volan in momentul producerii accidentului, relateaza…

- Accidentul s-a produs in localitatea Smardan, pe fonul unui conflict in trafic. Șoferul a lovit intenționat, din spate, autoturismul personal al unei agente de poliție, care nu se afla in timpul programului.La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, iar la testul pentru alcoolemie s-a dovedit…

- Un nou scandal s-a iscat aseara, 4 iunie, la Aeroportul Internațional Chișinau. Mai mulți pasageri de pe cursa Chișinau-Erevan acuza polițiștii de frontiera ca au fost ținuți ore in șir fara motiv, aceștia, ulterior ar fi pierdut zborul.

- Scandal uriaș, cu plangeri penale și atacuri la persoana, in Academia Oamenilor de Știința din Romania, cu cateva zile inainte de alegerea unei noi conduceri. Fostul ministru al educației Ecaterina Andronescu vrea sa devina șefa academiei și il acuza pe Adrian Badea, actualul președinte, ca ii blocheaza…

- Gheorghe spune ca este terorizat de noul vecin, asta dupa ce barbatul ar fi fost deranjat ca a fost inlaturat vechiul gard și ridicat un altul pe aceeași linie de hotar. Vecinul nu s-ar fi lasat pana cand nu a mers și a indoit gardul nou.

- Ramona a trait un coșmar cu fostul soț. Cei doi au fost casatoriți timp de 22 de ani, dar viața de cuplu nu a fost deloc una armonioasa. Barbatul, de profesoe medic, a fost violent atat cu copiii, cat și cu partenera de viața, astfel ca a impins-o la divorț.

- Nicolae a ajuns in stare grava la spital acum patru luni, dupa ce a fost lovit din plin de un șofer pe trecerea de pietoni. Barbatul este in stare grava, iar medicii nu ii dau șanse ca iși va reveni. Este internat la Spitalul „Sf. Pantelimon”, acolo unde mai multe anchete sunt in desfașurare, in cazul…