Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul dintre Niculina și Georgian, un cuplu casatorit de 23 de ani, Mirela Vaida a ținut sa-i transmita un mesaj plin de umor soțului ei. Ea i-a transmis lui Alexandru ca sa nu-i mai spuna niciodata ca e rea de gura, caci se poate și mai rau, așa cum a fost și cazul prezentat la Acces Direct.

- Cristina, presupusa amanta a lui Georgian, a intrat in direct astazi la Antena Stars, acolo unde a explicat ce relație e intre ea și soțul Niculinei. Tanara de 23 de ani spune ca nu il cunoaște pe barbat, iar Niculina incearca doar sa o denigreze.

- Kytch, un startup care folosește tehnologia pentru a controla mașinile de inghețata, da in judecata McDonald’s. Plangerea acuza lanțul de publicitate falsa și de interferența in contractele cu clienții sai. McDonald’s ar fi trimis e-mailuri francizaților in care le spunea ca dispozitivele Kytch incalca…

- Marco Dulca (22 de ani), mijlocașul Chindiei Targoviște, a vorbit dupa ce fosta sa iubita, Mihaela Buzarnescu, l-a acuzat de violența domestica. Fotbalistul și jucatoarea de tenis s-au desparțit in aceasta luna dupa o relație de jumatate de an, iar Mihaela Buzarnescu (33 de ani, 121 WTA) l-a acuzat…

- Curtea de Apel Ploiesti a dispus, miercuri 23 martie, arestarea in vederea predarii autoritatilor judiciare din Franta in cazul a cinci barbati din Prahova, retinuti in urma unei ample anchete in care au fost implicati politisti francezi, spanioli si romani.

- A izbucnit un nou scandal in Poliția Romana! Sunt lansate acuzații extrem de grave la adresa unuia dintre șefii Poliției Romane, fiind depusa o sesizare la șeful IGPR, chestorul Benone Matei.„(...) sunt tratați ca slugi pe tarlaua moșierului-vechil... Citește AICI ce MARE SCANDAL a izbucnit in interiorul…

- Ies la iveala amanunte șocante legate de crima din Botoșani, acolo unde Cristina a fost ucisa cu sange rece de fostul ei soț. Surorile criminalului ar pune la cale un plan pentru a-l putea scoate pe acesta nevinovat.