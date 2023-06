Stiri pe aceeasi tema

- Florin spera sa afle ce s=a intamplat cu tatal sau pe care nu l-a vazut niciodata. Ajuns la 38 de ani, barbatul a tot incercat sa dea de parintele sau, dar fara succes. Mama lui ar fi rupt singura scrisoare de la Iosif, pe vremea cand se afla intr-o alta relație.

- FOTO| Povestea Mariucai, abandonata intr-un leagan de copii din Alba, la scurt timp dupa naștere. Iși cauta prietenul din orfelinat: „Claudiu era ca un frate, mi-e dor de el!” Povestea Mariucai, abandonata intr-un leagan de copii din Alba, la scurt timp dupa naștere. Iși cauta prietenul din orfelinat:…

- La varsta de 16 ani, Cristina a aflat ca mai are o sora vitrega, insa nu a reușit s-o gaseasca pana acum. Cristina nu știe multe lucruri despre sora ei, insa susține ca aceasta seamana destul de bine cu tatal ei care a decedat pe cand avea varsta de noua ani.

- Elena susține ca nu mai știe nimic de sora ei cea mai mare. Marinela ar fi fost lasata in spital, la doua saptamani de la naștere, asta pentru ca mama sa avea doar 13 ani cand a adus-o pe lume. Pe cand era o copila, sora femeii ar fi fost adoptata, deși cea care a nascut-o și-ar fi dorit, mai apoi,…

- O bunica nu știe ce sa mai faca pentru a-i avea alaturi de ea pe toți nepoții ei. Cu toții au fost lasați de parinți in grija femeii, insa de sora lor nu se mai știe nimic. Andreea a fost abandonata in maternitate dupa naștere. Ce a marturisit Flori, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cei patru frați au trecut prin clipe grele din cauza ca au fost parasiți de mama lor. Ce a spus Ion, tatal biologic, despre femeia care i-a lasat in spate pe cei mici. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O femeie nu are liniște și iși cauta fratele de mai bine de 5 ani! Barbatul a disparut in mod misterios, cand se afla acasa alaturi de mama lui și un frate. Ce știe Florica cu privire la cele intamplate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Dragoș trece printr-o adevarata drama, dupa ce fratele sau nu a mai putut fi gasit inca de cand s-a nascut. Dupa mai multe neințelegeri din sptial, parinții lui au ajuns acasa fara el. Acum, barbatul a pornit intr-o noua incercare de a-l gasi pe Sorin, dupa o viața in care a trait fara el.