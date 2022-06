Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de la Acces Direct continua cu povestea de viața dura a Iuliei, astfel ca aceasta a venit cu o alta serie de acuzații acide pentru inca soțul ei. Femeia susține faptul ca acesta și-ar fi denunțat propriul copil la Poliție. Iata cum s-a intamplat totul, dar și care a fost, de fapt, motivul!

- CRIMINALA… In toiul nopții, o femeie de 21 de ani din localitatea Trohan, comuna Garceni, a fost ridicata de acasa de polițiști și reținuta pentru 24 de ore. Femeia este suspecta de crima dupa ce, pe fondul unui conflict spontan cu soțul ei, un barbat de 28 de ani, ar fi pus mana pe un […] Articolul…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, femeia maritata susține ca nu a avut o relație cu Gabi. Aceasta neaga totul, chiar daca soțul ei ar fi recunoscut ca aflase totul de la oamenii din sat. Ce a marturisit, dar și ce parere are mama barbatului despre cele declarate.

- Bunica Silvia a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca in ultimii ani a trecut prin clipe de groaza și pur și simplu nu mai știe unde sa ceara ajutor. Femeia ar fi dat totul pentru fiica și pentru nepoții ei, insa, in schimb, ar fi fost jefuita. Și ginerele ei ar fi lovit-o, fara sa fie vinovata.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o prietena a invațatoarei, care a fost abuzata și sechestrata de soțul influent, a facut declarații cutremuratoare. Femeia susține ca Daniela a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce barbatul și-a facut amanta.

- Noi detalii despre cazul femeii care s-a aruncat de la etaj cu cei doi copii. Ce spune fostul ei soț Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Noi detalii despre cazul femeii…

- O mama impreuna cu cei trei copii ai sai risca sa ajunga in strada pentru o datorie de 1.800 de euro. In urma cu cinci ani, femeia a facut un credit pentru a-și renova apartamentul și a girat cu casa, crezand ca se va descurca cu rata. Zora are probleme de sanatate, iar acum nu mai poate munci și de…

- "Nu sunt femeie daca n-am un pui in burtica! Ma urasc si sunt inutila! Care este scopul meu pe pamantul asta daca nu am grija de multi copii? Dupa ce nu mai alaptez si copilul meu nu mai are nevoie doar de mine, trebuie sa fac altul neaparat." Acestea sunt lucrurile pe care mi le-a spus o tanara mamica…