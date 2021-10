Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Cristian I., de 28 de ani, și Marius E., de 26 de ani au murit luni dimineața, intr-un tragic accident rutier. Autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Cristian se casatorise cu doua zile inainte de accident cu Laura. Acum, tanara il plange pe rețelele de socializare.

- Cristi, tanarul din Radauți-Prut a murit la doar o zi dupa nunta. Barbatul in varsta de 28 de ani ș-a gasit sfarșitul tragic alaturi de prietenii lui. Șoferul care a produs accidentul se afla sub influența bauturilor alcoolice.

- Un tragic accident a avut loc in Mamaia, zona Butoaie. Doua mașini au fost implicate, iar unul dintre vehicule a intrat intr-un stalp de inalta tensiune. In ciuda eforturilor de resuscitare, Cristi, un tanar de 32 de ani din Braila a murit.

- Caricaturistul suedez Lars Vilks, tinta unui atac la Copenhaga in 2015 si care a trait sub protectie dupa ce l-a desenat pe Profetul Mahomed cu trupul unui caine in 2007, si-a pierdut duminica viata intr-un accident rutier in Suedia, alaturi de cei doi ofiteri de politie care

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Tulcea, intre localitatile Topolog si Saraiu. Potrivit ISU Delta, Tulcea, Statia de pompieri Babadag a fost solicitata sa intervina pentru descarcerarea victimei unui accident rutier produs pe DN 22A intre localitatile Topolog si Saraiu.Evenimentul…

- Federația Romana de Haltere a anunțat moartea unui tanar sportiv. Halterofilul Checedi Thomas Nicholas, legitimat la CS Bistrița, a fost victima unui accident rutier. Avea doar 9 ani.Micul halterofil a concurat la toate etapele competiționale la nivel național, la categoria sa de varsta, unde a obținut…

- Un motociclist a murit, sambata, intr-un accident rutier care a avut loc pe DJ 101G, in localitatea prahoveana Tatarani. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, in evenimentul rutier care s-a produs in zona sensului giratoriu din localitate au fost implicate un autoturism condus…

- O moldoveanca in varsta de 47 de ani a murit in urma unui accident rutier produs in regiunea Beja, din sudul Portugaliei. Alti opt barbati, la fel cetațeni ai Republicii Moldova, au fost raniți.