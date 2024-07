Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 iulie se implinesc trei luni de cand Madalin a sfarșit tragic, dupa ce a urmarit mașina in care se afla iubita lui și pe tanarul cu care adolescenta ar fi avut o relație. La trei luni de la tragedie, familia spune ca are inca o mulțime de intrebari și crede ca, de fapt, tanarul ar fi fost impins…

- O crima ingrozitoare a avut loc intr-o localitate din Bistrița-Nasaud. Un tata și-a ucis cu sange rece propriul fiu. Potrivit declarațiilor facute de vecini, totul s-ar fi petrecut pe fondul consumului de alcool.

- O fata de 21 de ani a murit, sambata, intr-un apartament din Sibiu, dupa ce a fost injunghiata de iubitul sau. Tanarul de 24 de ani a fost prins de jandarmii montani in Paltiniș, unde a fugit dupa comiterea faptei, potrivit site-ului local Turnul Sfatului. Potrivit sursei citate, baiatul era cunoscut…

- Un barbat a fost ucis in bataie de doi tineri, asta dupa ce ar fi incercat sa o apere pe una dintre fiicele vitrege. Iubita victimei spune ca suspecții ar fi venit ulterior in apropierea Parcului Crangași sau ar fi ramas in urma celorlalte fete cu care fiicele ei s-au intalnit. Femeia neaga ca partenerul…

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.

- Totul a pornit din cauza unui conflict mai vechi privind un teren. Mai exact, barbatul baut bine s-a napustit cu mai multe lovituri de cuțit asupra femeii, chiar in fața porții. Crima ingrozitoare, in Olt. Și-a ucis soția, in plina strada, cu mai multe lovituri de cuțit Scenele cumplite au avut loc…

- O crima oribila s-a petrecut pe o strada din orasul Draganesti - Olt, acolo unde o femeie in varsta de 37 de ani a fost injunghiata cu un cutit de catre sotul ei. Barbatul ar fi lovit-o cu un cutit din cauza geloziei. Femeia s-a stins din viața la spital.

- Tragedia a avut loc intr-un camin pentru persoanele fara adapost. Se pare ca cei doi erau beți cand au inceput sa se certe. In urma discuțiilor aprinse, tanarul din Polonia a pus mana pe un cuțit și și-a injunghiat prietenul fara mila. Polițiștii au fost chemați la fața locului de un martor care a asistat…