- Ciprian este dat disparut de trei ani și familia nu mai știe nimic de soarta lui. In cadrul emisiunii Acces Direct, au aflat ca a avut loc și inmormantarea lui, dupa ce a murit in mod misterior.

- Costica a murit in urma cu mai bine de doua luni. Cei care il cunosc spun ca ar fi fost alungat in strada chiar de fiica și soție, dupa ani buni in care a muncit in strainatate. Omul care l-a vazut in viața ultima data spune ca nu a dat nimic de ințeles ca ar recurge la un gest extrem.

- Mircea are un baiat, dar susține ca nu iși mai poate vedea copilul asta dupa ce a mers impreuna cu micuțul in vizita la socri. Barbatul face acuzații grave la adresa (inca) soției lui, despre care spune ca obișnuia sa consume substanțe interzise.

- Fratele lui Cristian Molnar, Petru Radu, a cerut autoritatilor italiene sa intensifice cautarile pe raul Natisone. De asemenea, el a solicitat sa-i fie puse la dispozitie inregistrarile video realizate cu drone, afirmand ca poate ajuta la gasirea fratelui sau.

- Familia Raisei, copila de doi ani din Dolj, trece prin momente cumplite. Se pregatește sa o inmormanteze pe fetița, in timp ce fratele micuței a fost luat, zilele trecute, de urgența de catre autoritați. A ajuns in plasament, iar acum, Cristina, mama celor doi copii, spune ca nu iși poate lua fiul acasa.

- Georgeta nu mai are liniște de cand una dintre fiicele ei a cunoscut prin intermediul unor colege un barbat despre care spune ca este dubios și ar fi avut probleme cu legea. Femeia iși dorește ca fata ei, in varsta de 16 ani, sa se intoarca acasa.

- Ciprian și fosta lui iubita s-au desparțit in urma cu doi ani, iar de atunci, fetița a ramas in grija fostei partenere. Femeia locuiește impreuna cu mama ei, cea care ar fi batut-o pe micuța. Copila i-a povestit tatalui ca a fost lovita de bunica, dar chiar și așa, mama fetei nu ar fi facut nimic in…

- Artistul Ini nu mai știe nimic de familia sa. Soția lui a decis sa plece in Anglia și nu a mai vrut sa se intoarca in țara, apoi l-au urmat și cei doi copii. Barbatul in varsta de 70 de ani iși dorește sa-i revada dupa atația ani.