- Mihaela a murit nevinovata pe autostrada! Parinții tinerei vor sa se faca dreptate dupa ce fiica lor a murit in timp ce se afla pe bancheta din spate a autoturismului, in urma cu 7 ani și 10 luni. Mihaela urma sa se casatoreasca și sa pregatea pentru marele eveniment. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- Surorile Alina și Mihaela s-au regasit dupa zeci de ani. In urma unei intervenții la Acces Direct, unde unchiul Nicu vorbea despre o moștenire, cele doua au reușit sa se cunoasca. Femeile locuiesc in Spania și s-au mutat in același oraș.

- Confruntarea momentului la Acces Direct! La o zi dupa ce a facut dezvaluiri controversate despre povestea de dragoste pe care a trait-o cu Marian, presupusa amanta a reacționat in direct! Femeia a recunoscut ca batut-o pe Geta, insa a precizat ca era foarte nervoasa in acel moment! Iata ce a spus presupusa…

- Adelin a murit cu cateva saptamani inainte sa implineasca 17 ani. Fratele lui mai mare, Robert, vrea sa se faca dreptate, asta pentru ca tanarul susține ca ancheta este in același stadiu și nu s-a stabilit daca este vorba de un gest necugetat sau a fost ucis.

- Luana susține ca fiica ei a murit dupa ce ani la rand, medicii i-au recomandat sa ia pastile. Fetița a fost afectata de divorțul parinților, iar in timp a ajuns sa faca atacuri de panica. Mama copilei crede ca pastilele respective erau mult prea puternice, ceea ce i-ar fi cauzat moartea.

- Mihaela și Bogdan au planuit in cel mai mic detaliu vacanța visurilor, dar nu banuiau ce avea sa urmeze. Cei doi susțin ca au fost țepuiți de o agenție de turism, dupa ce au cumparat un pachet pentru Turcia, pentru șapte zile.

- Ciprian spune ca dispariția tatalui este invaluita in mister, mai ales ca in acea perioada urma sa se imparta moștenirea. Constantin avea un frate geaman, despre care barbatul spune ca era agresiv și chiar l-ar fi batut pe tatal lui.

- La mai bine de trei luni de la tragedia care a indoliat trei familii și in urma careia au murit trei copii și doi adulți pare sa se fi așternut in sfarșit liniștea. Și asta pentru ca trupul Mariei, fetița de aproape 7 ani care a fost inghițita de ape alaturi de fratele ei, Robert, tatal și iubitul mamei…