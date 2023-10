Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Londra a avut parte de un sfarșit tragic, in urma cu foarte puțin timp. Alexandru Vereb era unul dintre cei mai talentați dansatori și s-a stins din viața la doar 31 de ani. Acesta a suferit din cauza unor probleme de sanatate, iar de curand a fost operat la inima. Moartea lui a lasat multa…

- Costel a pornit in cautarea adevarului! Barbatul vrea sa știe ce s-a intamplat cu iubita lui, care a disparut subit in urma cu zece ani! I s-a spus ca aceasta a murit, dar cand a vazut-o la morga, a fost convins ca nu este ea. La mult timp dupa ce a susținut ca fiica lui a murit, tatal Mihaelei a recunoscut…

- Moartea doamnei Stela ridica multe semne de intrebare. Luna trecuta, pe 22 septembrie, femeia a fost gasita fara suflare in propria casa, iar felul in care locuința arata a pus pe ganduri familia. Dovezile de la locul tragediei contureaza un scenariu de groaza. Magda crede ca mama ei a avut parte de…

- Mihaela a murit nevinovata pe autostrada! Parinții tinerei vor sa se faca dreptate dupa ce fiica lor a murit in timp ce se afla pe bancheta din spate a autoturismului, in urma cu 7 ani și 10 luni. Mihaela urma sa se casatoreasca și sa pregatea pentru marele eveniment. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- Un copil roman a murit in explozia unui camper, pe plaja Bados, langa Pittulongu, in Sardinia. Tatal lui a suferit arsuri grave, dar a scapat cu viața. Un copil de 10 ani și-a pierdut viața in urma unei explozii survenite la un camper, posibil din cauza unei scurgeri de gaz. Explozia a provocat un incendiu,…

- Sunt mai multe anchete penale si administrative la Satu Mare si la Oradea, dupa moartea violenta a unui copil nou-nascut. Bebelusul s-a nascut la Satu Mare, dar pentru ca avea probleme grave de sanatate, a fost transferat a doua zi cu elicopterul la Oradea.Acolo, dupa ce a fost supus fara succes tratamentelor…

- Despre Darren Kent, care a jucat in Game Of Thrones, EastEnders, Les Miserables și Malpractice, colegii spun ca a fost „unul dintre cei mai buni oameni” și un „suflet talentat și grijuliu”.Aparut in Game Of Thrones in 2014, el a jucat rolul unui tata indurerat - Goatherd - care iși ducea copilul mort…

