Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Cerșetor cu telefon de peste 1000 de euro, prins la Alba Iulia. Ce mesaje folosea și ce se ascundea sub o mana bandajata Un tanar care apela la mila cetațenilor și turiștilor din Alba Iulia a fost ridicat din strada de polițiștii locali ai orașului. Tanarul care este din județul Hunedoara a fost…

- In ziua in care Rusia a aruncat din nou in aer piata cerealelor, dupa ce a bombardat portul Izmail de la Dunare, Vladimir Putin a vorbit la telefon cu liderul turc Recep Tayyip Erdogan, care a intermediat acordul de anul trecut ce permitea exportul pe Marea Neagra al cerealelor ucrainene, acord din…

- O femeie il acuza pe un preot ca a facut tot posibilul sa o lase pe matușa ei fara avere. Slujitorul Domnului i-ar fi luat inclusiv animalele, pe langa banii din cont. De mai mulți ani, nepoata sa incearca sa recupereze averea, care a ajuns la preot.

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Ministrii de externe ai Rusiei si Turciei au vorbit la telefon, la o zi dupa ce Ankara a infuriat Moscova pentru ca a permis ca cinci comandanti ucraineni sa plece acasa impreuna cu presedintele Volodimir Zelenski, Moscova acuzand ca au fost incalcati termenii unui acord de schimb de prizonieri.

- In dimineața in care ar fi fost ucisa, Anamaria a vorbit cu o prietena. Aceea ar fi fost ultima conversație a copilei cu o alta fata, colega de școala. Fata parea suparata și i-a spus ca are telefonul mamei sale, pana cand Simona ii va cumpara altul.

- Tatal fetiței de 12 ani vine cu noi detalii in cazul morții copilei. Vasile spune ca fetița i-a povestit la un moment dat ca Marcel i-ar fi facut avansuri, aspect pe care Simona il banuia. In ultima conversație purtata cu fiica sa, Anamaria i-a cerut bani sa iasa cu o prietena, iar in zilele urmatoare…

- Cu toate ca Marcel Șerbuc este considerat principalul suspect, și Simona este acuzata ca ar fi luat parte la crima sau, cel puțin ca ar știut de ceea ce i-a facut iubitul sau fetiței de 12 ani. Intr-o discuție purtata cu colegii, Simona le spune ca a vorbit cu ea, cand, de fapt, nu s-a interesat de…