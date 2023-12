Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, chiar in seara de Revelion, Cosmin a primit un apel care l-a ingrozit! Un vecin l-a sunat și l-a anunțat ca vila lui a fost cuprinsa de flacari. Cand a ajuns acasa, barbatul din Targu Jiu a descoperit ca a fost tarlharit. El are mai mulți suspecți și probe in acest sens, dar de un an, ancheta…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a sesizat din oficiu cu pricire la posibila incalcare a independenței procurorilor dupa ce președintele USR, Catalin Drula, a spus ca dosarul instrumentat de DNA este „cel mai mare ma

- Un baiat in varsta de 15 ani s-a electrocutat, miercuri seara, dupa ce s-a urcat pe vagonul unui tren, in gara din Targu Jiu. Adolescentul a fost transportat la spital, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc in gara din Targu Jiu, iar angajatii au anuntat Politia Transporturi Feroviare.”Politistii au…

- Directoarea Centrului de Proiecte Timisoara, Alexandra Rigler, afirma ca toate controalele care au avut loc, in ultimul an, la institutia pe care o conduce nu au descoperit nimic ilegal. Rigler afirma ca aceste controale au pornit de la o “nemulțumire personala” privind evaluarea unui proiect. Dincolo…

- Florin a muncit timp de șapte ani la stana patronului din Maramureș. Intr-o dimineața din luna decembrie a anului 2018, barbatul a fost gasit mort. Acesta ar fi decedat chiar in bucataria patronului unde lucra. Fratele barbatului decedat, Marin, a inceput o ancheta pe cont propriu și asta pentru ca…

- Mirabela traiește, in continuare, intr-un adevarat calvar! Dupa o copilarie de coșmar, alaturi de persoane care au profitat de situația ei delicata, acum femeia este amenințata de proxeneții care au exploatat-o in Franța. Unul dintre barbați ii trimite mesaje de amenințare, in care ii spune ca va muri.…

- Judecatoarea Ana Maria Chirila, de la Secția Penala a Tribunalului Suceava, va fi dusa joi la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventiva. In același dosar a fost reținut și urmeaza a fi propus pentru arestare și un barbat, Mihai Pinzari, din Dornești. Acuzațiile aduse de ...

- Mama Georgetei a fost inmormantata in urma cu cateva zile, dupa ce femeie s-ar fi confruntat cu probleme de sanatate serioase. In ultimul timp, Georgeta spune ca sora ei se comporta urat cu batrana și crede ca mama ei a murit cu zile, din cauza unui tratament.